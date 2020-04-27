Росси пропустит очередную кибергонку MotoGP

В это воскресенье организаторы MotoGP проведут очередную виртуальную гонку. Она станет уже третьей в этом году – однако впервые соревнования состоятся во всех трех классах и будут называться «виртуальным Гран При». Также впервые для заездов будет использована MotoGP 20 – новейшая версия официально лицензированной чемпионатом игры, которая поступила в продажу несколько дней назад.

В соответствии с изначальным календарем чемпионата, в эти выходные должен был пройти Гран При Испании – и виртуальные соревнования также пройдут на цифровой копии трассы в Хересе. Дистанция заезда составит 13 кругов (половина реальной), а начнутся соревнования в 15:00 по московскому времени с квалификационных заездов.

В виртуальном Гран При Испании примут участие 9 постоянных участников MotoGP, включая обоих пилотов заводской команды Honda (Марка и Алекса Маркесов), Данило Петруччи из Ducati, Маверика Виньялеса из Yamaha и Фабио Куартараро из команды-сателлита Petronas Yamaha SRT. Валентино Росси, участвовавший в предыдущей виртуальной гонке, на этот раз в списке стартующих не значится.

Прямую трансляцию кибергонки можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» – там же будут проходить прямые трансляции реальных квалификаций и гонок, когда сезон MotoGP все-таки начнется.