Росси про Морбиделли и Баньяя: Я пригрел змей на груди

Валентино Росси долгое время шел вторым на Гран При Сан-Марино, но на последних кругах опустился на четвертую позицию, не сумев взять 200-й подиум MotoGP в карьере.

Первые два места в гонке достались воспитанникам Академии Росси Франко Морбиделли и Франческо Баньяя. Росси после финиша пошутил, что ему не стоило растить себе конкурентов.

«Пригрел змей на груди, – смеясь сказал Росси. – На самом деле, я очень рад, ведь это что-то особенное. Поднимись мы все сегодня на подиум, это было бы историческое событие. Не просто редкое, а уникальное. Прошу меня простить, ведь это именно меня не хватило на подиуме.

По ходу гонки пытался вспомнить, чьей идеей было открыть Академию. Судя по сегодняшнему результату, идея была не слишком хорошей. Но если говорить серьезно, то я очень рад, ведь мы каждый день работаем над их ростом.

Мы отлично поработали на благо итальянских мотогонок. Жаль только, что они так быстро стали боеспособными. Но когда я уйду, будет за кого болеть».

Морбиделли сегодня одержал первую победу в MotoGP, а Баньяя впервые приехал на подиум.

Дополнительная информация: Маттео Нуньес

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