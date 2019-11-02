Росси признал, что его раздражает Маркес
Семикратный чемпион мира отметил, что поведение Маркеса в квалификации раздражает других гонщиков.
Марк Маркес упал в квалификации Гран При Малайзии, когда пытался зацепиться за Фабио Куартараро и прибавить в скорости за счет слипстрима. Испанец неоднократно использовал эту уловку в последнее время, что вызывало недовольство у соперников. С этим согласился и Валентино Росси.
«Тут и добавить нечего», – ответил семикратный чемпион мира на вопрос о том, раздражает ли его такое поведение Маркеса.
Из-за падения Маркес будет стартовать на «Сепанге» только 11-м, но Росси не думает, что это помешает испанцу побороться с лидерами.
«При старте с 11 места тебе всегда тяжелее, – признал итальянец. – Особенно учитывая, что у Куартараро и Виньялеса темп выше. Однако если Маркес в порядке, ему не потребуется много времени, чтобы прорваться».
Сам Росси квалифицировался шестым и остался доволен своим темпом.
«Я мог бы стать и пятым, но во второй попытке попал в трафик, – сказал итальянец. – Но и второй ряд – хорошее место. Старт и первые два круга будут очень важны, потому что Маверик и Фабио начнут атаковать с самого начала. А мне надо постараться удержаться за ними.
У меня хороший темп. Нужно будет верно выбрать заднюю шину, выбор между Medium и Soft открытый, можно использовать и то, и другое. Зависит от погоды».
Дополнительная информация: Маттео Нуньес
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Малайзии
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Марк Маркес В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Росси признал, что его раздражает Маркес
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