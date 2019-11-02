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MotoGP / Гран При Малайзии / Новость

Росси признал, что его раздражает Маркес

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Росси признал, что его раздражает Маркес
Автор:
, редактор
2 нояб. 2019 г., 13:09

Семикратный чемпион мира отметил, что поведение Маркеса в квалификации раздражает других гонщиков.

Марк Маркес упал в квалификации Гран При Малайзии, когда пытался зацепиться за Фабио Куартараро и прибавить в скорости за счет слипстрима. Испанец неоднократно использовал эту уловку в последнее время, что вызывало недовольство у соперников. С этим согласился и Валентино Росси.

«Тут и добавить нечего», – ответил семикратный чемпион мира на вопрос о том, раздражает ли его такое поведение Маркеса.

Из-за падения Маркес будет стартовать на «Сепанге» только 11-м, но Росси не думает, что это помешает испанцу побороться с лидерами.

«При старте с 11 места тебе всегда тяжелее, – признал итальянец. – Особенно учитывая, что у Куартараро и Виньялеса темп выше. Однако если Маркес в порядке, ему не потребуется много времени, чтобы прорваться».

Сам Росси квалифицировался шестым и остался доволен своим темпом.

«Я мог бы стать и пятым, но во второй попытке попал в трафик, – сказал итальянец. – Но и второй ряд – хорошее место. Старт и первые два круга будут очень важны, потому что Маверик и Фабио начнут атаковать с самого начала. А мне надо постараться удержаться за ними.

У меня хороший темп. Нужно будет верно выбрать заднюю шину, выбор между Medium и Soft открытый, можно использовать и то, и другое. Зависит от погоды».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Марк Маркес В Магазин
Автор Иван Матушкин

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