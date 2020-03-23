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Росси предложил MotoGP перейти на формат Супербайка. Но запутался в количестве гонок

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Росси предложил MotoGP перейти на формат Супербайка. Но запутался в количестве гонок
Автор:
23 мар. 2020 г., 07:48

Семикратный чемпион мира придумал несколько способов спасти сезон, пострадавший от пандемии

Эпидемия коронавируса вынудила MotoGP отменить Гран При Катара и отложить проведение этапов в Таиланде, США и Аргентине. Пока сезон планируют начать 3 мая в Хересе, но семикратный чемпион мира Валентино Росси ранее предположил, что сорвется проведение еще как минимум трех этапов. 

По правилам, чтобы чемпионат мира считался состоявшимся, MotoGP должна провести хотя бы 13 гонок за сезон. При отмене трех Гран При в Хересе, Ле-Мане и Муджело в календаре останется именно столько этапов. Если же пауза затянется до июня, гонок в чемпионате не хватит. 

Руководство MotoGP уже высказывало желание провести отложенные Гран При в другие сроки, но Росси полагает, что решить проблему можно иначе – изменив формат уик-энда.

«В этом сезоне наша цель – провести как можно больше Гран При, – заявил чемпион мира в интервью Sky Sport Italia. – Проводить по две гонки за этап, как в Супербайке? Это вариант. Но можно отказаться от семи гонок, оставить 13 и все равно соблюсти формат. Нет необходимости проводить именно 20 этапов».

По две гонки за уик-энд в мировом Супербайке проводили до 2019 года. По новому формату этап WSBK состоит из трех гонок.

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Об этой статье

Серия MotoGP , WSBK
Пилоты Валентино Росси В Магазин
Автор Карлос Гиль Иглесиас

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