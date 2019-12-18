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MotoGP / Новость

Росси предложил Боттасу свое место в MotoGP

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Росси предложил Боттасу свое место в MotoGP
Автор:
18 дек. 2019 г., 02:00

Семикратный чемпион премьер-класса MotoGP надеется, что в будущем получит новые возможности сесть за руль гоночных машин.

На прошлой неделе Валентино Росси и Льюис Хэмилтон поменялись в Валенсии гоночной техникой, проведя совместные заезды на трассе. После этого итальянец отметил, что было бы здорово развить эту идею и увидеть напарника Хэмилтона Валттери Боттаса на двух колесах. Он даже предложил финну провести совместные заезды со своим товарищем по Yamaha Мавериком Виньялесом.

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Рассказывая о прошедших заездах Sky Sports Italia, Росси отметил: «Было очень позитивно. Я чувствовал себя пилотом Формулы 1, получая большое удовольствие. Ф1 просто нереальная, я бы даже сказал. сверхъестественная».

«Если бы Боттас захотел проехаться с Виньялесом, было бы здорово! Получилось бы две пары пилотов – Хэмилтон-Росси в Формуле 1 и Виньялес-Боттас в MotoGP!» – пошутил Валентино.

В прошедший уик-энд Росси выступил за рулем Ferrari 488 GT3 на «Яс-Марине» и занял третье место в 12-часовой гонке. Он надеется, что в будущем таких возможностей проявить себя за пределами MotoGP будет больше.

«Я всегда говорил, что после ухода из мотогонок хотел бы лет десять провести в мире автомобилей. В какой-то степени мой уровень стал понятен, и, полагаю, такие машины лучше всего мне подойдут, – сказал Росси, нацелившись на выступления в марафонских соревнованиях. – Я хотел бы проводить пять или шесть гонок в году. "24 часа Ле-Мана", "24 часа Спа", где, пожалуй, самая самая прекрасная для таких машин трасса. Еще "24 часа Нюрбургринга" – я очень люблю эту трассу».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Автор Денис Буденков

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