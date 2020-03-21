Росси пообещал отмену еще трех гонок MotoGP

Из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, большинство гоночных серий уже отменили или отложили все свои этапы до лета 2020 года. Одним из исключений остается чемпионат мира MotoGP.

Организаторы мотогонок одними из первых стали откладывать этапы и, в отличие от Формулы 1, не допустили отмену Гран При прямо накануне старта. Однако в MotoGP все еще надеются начать чемпионат в мае с гонки в Хересе. Гонщик Yamaha Валентино Росси уверен, что долго ждать сообщения об отмене майских этапов не придется.

«Я говорил с ребятами из числа организаторов чемпионата, и со своими парнями из Yamaha, выслушал их мнения, – написал Росси в комментарии к посту своего друга, певца Лоренцо Жованотти. – Честно сказать, мне очень сложно представить, чтобы гонки в Хересе, Ле-Мане и Муджелло состоялись. Все они запланированы на май. Я, конечно, не знаю, что там будет с коронавирусом в мае, но не похоже, что мы сможем гоняться на байках».

Трансляцию чемпионата MotoGP в России в этом году осуществляет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Надеемся, что вы сможете насладиться гонками в прямом эфире как можно скорее.