Росси пообещал отмену еще трех гонок MotoGP

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
88 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Коронавирус и гонки
Топик

Коронавирус и гонки

Главная
Предыдущая
MotoGP / Новость

Росси пообещал отмену еще трех гонок MotoGP

Поделились
Комментарии
Росси пообещал отмену еще трех гонок MotoGP
Автор:
, Редактор
Соавтор: Герман Гарсия Казанова
21 мар. 2020 г., 14:25

По мнению семикратного чемпиона мира, майские этапы мотоциклетного первенства не состоятся

Из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, большинство гоночных серий уже отменили или отложили все свои этапы до лета 2020 года. Одним из исключений остается чемпионат мира MotoGP.

Организаторы мотогонок одними из первых стали откладывать этапы и, в отличие от Формулы 1, не допустили отмену Гран При прямо накануне старта. Однако в MotoGP все еще надеются начать чемпионат в мае с гонки в Хересе. Гонщик Yamaha Валентино Росси уверен, что долго ждать сообщения об отмене майских этапов не придется.

«Я говорил с ребятами из числа организаторов чемпионата, и со своими парнями из Yamaha, выслушал их мнения, – написал Росси в комментарии к посту своего друга, певца Лоренцо Жованотти. – Честно сказать, мне очень сложно представить, чтобы гонки в Хересе, Ле-Мане и Муджелло состоялись. Все они запланированы на май. Я, конечно, не знаю, что там будет с коронавирусом в мае, но не похоже, что мы сможем гоняться на байках».

Трансляцию чемпионата MotoGP в России в этом году осуществляет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Надеемся, что вы сможете насладиться гонками в прямом эфире как можно скорее.

Читайте также:

Следующая новость
Лоренсо: Вероятность полноценного возвращения – 2 %

Предыдущая новость

Лоренсо: Вероятность полноценного возвращения – 2 %
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP , Moto2 , Moto3
Пилоты Валентино Росси В Магазин
Автор Сергей Иванов

База данных

Гран При Испании

Гран При Испании

30 апр. - 3 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Вместо Гран При Бахрейна Формула 1 покажет безумную гонку в Бразилии-2016

2
Формула 1

Рождение вздернутого носа. Этот болид не выиграл ни одной гонки, зато навсегда изменил облик Формулы 1

3
Формула 1

McLaren отказалась откладывать переход на моторы Mercedes несмотря на отсрочку с регламентом

4
Формула 1

Гонку Формулы 1 в Монако отменили – но нашу любовь не отменить. Просто посмотрите на эти фотографии

5
Формула 1

Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус

Последние видео

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году 01:13
MotoGP

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году

Самое важное:

Росси пообещал отмену еще трех гонок MotoGP
MGP

Росси пообещал отмену еще трех гонок MotoGP

Лоренсо: Вероятность полноценного возвращения – 2 %
MGP

Лоренсо: Вероятность полноценного возвращения – 2 %

Босс Ducati: Сезон MotoGP возобновится не раньше лета
MGP

Босс Ducati: Сезон MotoGP возобновится не раньше лета

Маркес в роли миньона и триал на кухне. Как гонщики проводят время в карантине
MOT2

Маркес в роли миньона и триал на кухне. Как гонщики проводят время в карантине

Видео: 10 лучших гонок в истории MotoGP
MGP

Видео: 10 лучших гонок в истории MotoGP

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
14 мая - 17 мая
Билеты
28 мая - 31 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
18 июн. - 21 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.