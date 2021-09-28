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MotoGP Новости

Росси понадеялся, что трасса в Остине позволит ему вновь блеснуть

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Именно на техасском этапе семикратный чемпион последний раз становился вторым в гонке

Росси понадеялся, что трасса в Остине позволит ему вновь блеснуть

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси одержал свою последнюю победу в 2017 году, а на втором месте на подиуме последний раз стоял в 2019. Это произошло на этапе в техасском Остине, который из-за эпидемии коронавируса в прошлом году не состоялся.

Этот сезон для 42-летнего Росси является последним в его карьере. И тем не менее он высказал надежду, что предстоящий этап в Остине позволит ему приблизиться к былым успехам.

«Последний раз я тут финишировал на подиуме, да и квалификация прошла успешно, – сказал Росси. – Не знаю, как сложится в этот раз, но в наше время гонка на другом берегу океана уже звучит неплохо. С нетерпением жду возвращения в Техас, куда в прошлом сезоне мы не попали.

Так или иначе, автодром в Остине выглядит для команды обнадеживающе. В Мизано мы не удалось достичь желаемого, но тут я настроен очень позитивно».

Квалификацию и гонку в Остине в России вы сможете увидеть в прямом эфире телеканала «Моторспорт.ТВ» и на одноименной видеоплатформе в интернете.

Дополнительная информация: Джакомо Раули

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