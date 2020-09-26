Росси подписал контракт с Petronas Yamaha и увел с собой трех сотрудников

Сегодня утром в Барселоне семикратный чемпион мира премьер-класса мотогонок Валентино Росси подписал контракт на следующий сезон с командой Petronas Yamaha. Соглашение подписано на один год, его продление будет зависеть от успехов самого Росси в следующем сезоне.

Таким образом Росси фактически меняется местами с Фабио Куартараро, который в следующем году покидает Petronas Yamaha и заменит Росси в заводской команде Yamaha. Напарником Росси в новой для него команде будет Франко Морбиделли.

Интересно, что вместе с Росси в новую команду переходят еще три сотрудника. Это технический директор Дэвид Муньос, специалист по телеметрии Маттео Фламиньи и личный тренер Росси Идалио Фламини.

«Чтобы быть среди лидеров MotoGP, нужно много работать и тренироваться каждый день, – заявил Росси, которому в феврале исполняется 42 года. – Но мне все еще это нравится, и я все еще хочу гоняться. Я говорил с Yamaha, и мне гарантировали, что даже если в заводской команде для меня не остается места, я все равно получу новейший байк и всю заводскую поддержку».