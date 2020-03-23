Росси отложил решение об уходе из MotoGP
Коронавирус вынудил семикратного чемпиона мира дольше думать о следующем шаге
В этом году знаменитый мотогонщик Валентино Росси проводит последний сезон в заводской команде Yamaha. После чемпионата-2020 итальянец может либо завершить карьеру, либо отправиться в клиентскую команду Petronas, где ему гарантирован заводской байк на 2021 год. Сам Доктор планировал определиться к началу первых европейских гонок, но отмена старта сезона заставила его отложить решение.
«Я надеялся определиться с будущем за первую часть сезона, но теперь все поменялось. Я хочу провести несколько гонок, чтобы понять, насколько боеспособен могу быть», – сказал Росси в интервью Sky Sport Italia.
Валентино также рассказал, как для него проходит карантин: «Я провожу время дома со своей подругой, матерью, собаками, кошкой и техникой. Мой брат с подругой живут в нескольких километрах от нас. Мне повезло, что у меня есть маленький тренажерный зал, где я могу заниматься. А потом смотрю фильмы, сериалы или играю на симуляторе с другими пилотами».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин
|Автор
|Маттео Нуньес
Росси отложил решение об уходе из MotoGP
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