Росси отложил решение об уходе из MotoGP

В этом году знаменитый мотогонщик Валентино Росси проводит последний сезон в заводской команде Yamaha. После чемпионата-2020 итальянец может либо завершить карьеру, либо отправиться в клиентскую команду Petronas, где ему гарантирован заводской байк на 2021 год. Сам Доктор планировал определиться к началу первых европейских гонок, но отмена старта сезона заставила его отложить решение.

«Я надеялся определиться с будущем за первую часть сезона, но теперь все поменялось. Я хочу провести несколько гонок, чтобы понять, насколько боеспособен могу быть», – сказал Росси в интервью Sky Sport Italia.

Валентино также рассказал, как для него проходит карантин: «Я провожу время дома со своей подругой, матерью, собаками, кошкой и техникой. Мой брат с подругой живут в нескольких километрах от нас. Мне повезло, что у меня есть маленький тренажерный зал, где я могу заниматься. А потом смотрю фильмы, сериалы или играю на симуляторе с другими пилотами».