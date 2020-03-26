Росси отказался участвовать в виртуальном Гран При
Ветеран MotoGP снялся с компьютерного Гран При, но ему нашли замену.
По примеру многих серий, MotoGP решила провести ряд виртуальных Гран При во время паузы в сезоне, вызванной эпидемией коронавируса. Первая гонка на базе игры MotoGP 19 состоится 29 марта.
Изначально было объявлено, что участие в ней примут действующий чемпион MotoGP Марк Маркес и семикратный обладатель этого титула Валентино Росси. Однако позднее итальянский ветеран передумал.
Как сообщает пресс-релиз MotoGP, всего участие в Гран При примут десять действующих пилотов. Компанию Маркесу в Honda составит его брат Алекс Маркес, за Yamaha выступит бронзовый призер прошлого сезона Маверик Виньялес, также в число участников попали Фабио Куартараро, Алекс Ринс и Алекс Эспаргаро.
Гран При пройдет на виртуальной трассе в Муджелло и будет состоять из пятиминутной квалификации и гонки длиной в шесть кругов. Заезды будут показаны в соцсетях MotoGP, а также на ряде европейских и американских телеканалов. А за сезоном настоящей MotoGP вы сможете следить на «Моторспорт.ТВ»
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP , eSports
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Росси отказался участвовать в виртуальном Гран При
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