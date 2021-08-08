Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком
MotoGP Новости

Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP

Автор:
Соавтор:
Маттео Нуньес

Легендарный гонщик заявил, что за VR46 будут выступать воспитанники собственной академии

Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP

После досрочного расставания с Yamaha победитель девяти Гран При Маверик Виньялес пока не имеет контракта на будущий год. Его активно сватают в Aprilia, однако в последнее время в паддоке MotoGP начали циркулировать слухи о возможности перехода испанца в VR46.

После объявления босса этой команды Валентино Росси о завершении карьеры в конце нынешнего сезона у VR46 теперь открыта вакансия – и с учетом совместных выступлений Росси и Виньялеса в Yamaha на протяжении трех сезонов их воссоединение выглядело вполне логичным.

Однако по ходу Гран При Штирии Валентино объявил, что напарником его брата Луки Марини в 2022-м станет вовсе не Виньялес.

«Нам очень нравится Маверик, он гонщик высокого уровня, – сказал итальянец. – Мы с ним всегда прекрасно ладили, когда были напарниками.

Мы уважаем друг друга, но в рамках команды мы думаем о том, чтобы давать возможность выступать в этой программе воспитанникам своей Академии».

Читайте также:

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Фото: Dorna

Другой слух, которым на этой неделе поделились со своими читателями многие СМИ, состоял в том, что саудовский принц Абдульазиз бин Абдулла бин Сауд бин Абдульазиз Аль-Сауд и компания Tanal Entertainment собираются выкупить у Росси команду VR46 за 150 миллионов евро.

Поговаривают, что Tanal Entertainment уже связана с проектом Валентино и обеспечила ему титульное спонсорство саудовского нефтегазового гиганта Aramco с 2022 года.

При этом в самой Aramco сообщили Motorsport.com, что компания никак не связана с командой Росси.

«То, что мы продаем VR46 саудитам, совершенно не соответствует действительности, – прокомментировал ситуацию самый успешный мотогонщик современности. – Это совершенно надуманные новости, у нас даже нет таких мыслей.

Нам по душе, что эти сплетни обошли весь мир, но откуда они взялись – понятия не имею».

В скором времени Tanal Entertainment собирается провести презентацию в рамках государственной программы развития Saudi Vision 2030. Ожидается, что на ней может быть официально объявлено о начале сотрудничества с VR46.

«Если говорить о Tanal, то я почти ничего не знаю об их мероприятии, – сказал Росси. – Наши юристы и бухгалтеры активно работают над развитием VR46, пробуя всевозможные варианты.

Возможно, я вообще не тот человек, с которым правильно говорить обо всем этом».

Сегодня участники MotoGP проведут гонки на «Ред Булл Ринге». Следить за заездами всех классов в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Поделились
Комментарии
KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком

Предыдущая новость

KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Алонсо: Соперникам британцев в Ф1 формируют негативный образ

1 ч
2
Формула 1

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга

1 дн
3
Формула 1

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил

17 ч
4
Общая информация

Опубликовано видео аварии Дзанарди

19 ч
5
Формула 1

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав

2 дн
Самое важное:
Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP
MotoGP

Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP

23мин
KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком
MotoGP

KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком

18 ч
Мартин завоевал поул в Шпильберге, тройка лидеров в 0,08 секунды
MotoGP

Мартин завоевал поул в Шпильберге, тройка лидеров в 0,08 секунды

20 ч
KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP
MotoGP

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP

21 ч
Маркес: Восстановление руки идет хуже ожиданий
MotoGP

Маркес: Восстановление руки идет хуже ожиданий

23 ч
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Больше от
Льюис Дункан
KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком Гран При Штирии
MotoGP

KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком

Маркес: Восстановление руки идет хуже ожиданий Гран При Штирии
MotoGP

Маркес: Восстановление руки идет хуже ожиданий

«Гонялся бы еще 20 лет». Росси объяснил решение уйти из MotoGP
MotoGP

«Гонялся бы еще 20 лет». Росси объяснил решение уйти из MotoGP

Валентино Росси Больше от
Валентино Росси
26 лет на мотоцикле. Карьера Росси в фотографиях
MotoGP

26 лет на мотоцикле. Карьера Росси в фотографиях

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati
MotoGP

Команда Росси в MotoGP поедет на мотоциклах Ducati

Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил Гран При Германии
MotoGP

Маркес не понял, зачем Росси продолжает карьеру. Тот объяснил

Team VR46 Больше от
Team VR46
Мотогонщики устроили трагикомедию: один порезался на подиуме, два других столкнулись после финиша Херес II
Moto2

Мотогонщики устроили трагикомедию: один порезался на подиуме, два других столкнулись после финиша

Протеже Росси выиграл гонку Moto2 Херес
Moto2

Протеже Росси выиграл гонку Moto2

Team VR46: как устроена гоночная академия Валентино Росси
MotoGP

Team VR46: как устроена гоночная академия Валентино Росси

Самое читаемое Сегодня

Алонсо: Соперникам британцев в Ф1 формируют негативный образ
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Соперникам британцев в Ф1 формируют негативный образ

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга
Формула 1 Формула 1

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил
Формула 1 Формула 1

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил

Опубликовано видео аварии Дзанарди
Общая информация Общая информация

Опубликовано видео аварии Дзанарди

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав
Формула 1 Формула 1

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав

«Заскучал на третий день». Вольф не справился с каникулами в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Заскучал на третий день». Вольф не справился с каникулами в Ф1

Марко назвал вздором слухи о приказе FIA снизить мощность Honda
Формула 1 Формула 1

Марко назвал вздором слухи о приказе FIA снизить мощность Honda

Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP
MotoGP MotoGP

Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP

Самое важное:

Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP
MotoGP MotoGP

Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP

KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком
MotoGP MotoGP

KTM раскритиковали за объявление о контракте с гонщиком

Мартин завоевал поул в Шпильберге, тройка лидеров в 0,08 секунды
MotoGP MotoGP

Мартин завоевал поул в Шпильберге, тройка лидеров в 0,08 секунды

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP
MotoGP MotoGP

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.