Росси отказался брать Виньялеса в свою команду MotoGP

После досрочного расставания с Yamaha победитель девяти Гран При Маверик Виньялес пока не имеет контракта на будущий год. Его активно сватают в Aprilia, однако в последнее время в паддоке MotoGP начали циркулировать слухи о возможности перехода испанца в VR46.

После объявления босса этой команды Валентино Росси о завершении карьеры в конце нынешнего сезона у VR46 теперь открыта вакансия – и с учетом совместных выступлений Росси и Виньялеса в Yamaha на протяжении трех сезонов их воссоединение выглядело вполне логичным.

Однако по ходу Гран При Штирии Валентино объявил, что напарником его брата Луки Марини в 2022-м станет вовсе не Виньялес.

«Нам очень нравится Маверик, он гонщик высокого уровня, – сказал итальянец. – Мы с ним всегда прекрасно ладили, когда были напарниками.

Мы уважаем друг друга, но в рамках команды мы думаем о том, чтобы давать возможность выступать в этой программе воспитанникам своей Академии».

Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT Фото: Dorna

Другой слух, которым на этой неделе поделились со своими читателями многие СМИ, состоял в том, что саудовский принц Абдульазиз бин Абдулла бин Сауд бин Абдульазиз Аль-Сауд и компания Tanal Entertainment собираются выкупить у Росси команду VR46 за 150 миллионов евро.

Поговаривают, что Tanal Entertainment уже связана с проектом Валентино и обеспечила ему титульное спонсорство саудовского нефтегазового гиганта Aramco с 2022 года.

При этом в самой Aramco сообщили Motorsport.com, что компания никак не связана с командой Росси.

«То, что мы продаем VR46 саудитам, совершенно не соответствует действительности, – прокомментировал ситуацию самый успешный мотогонщик современности. – Это совершенно надуманные новости, у нас даже нет таких мыслей.

Нам по душе, что эти сплетни обошли весь мир, но откуда они взялись – понятия не имею».

В скором времени Tanal Entertainment собирается провести презентацию в рамках государственной программы развития Saudi Vision 2030. Ожидается, что на ней может быть официально объявлено о начале сотрудничества с VR46.

«Если говорить о Tanal, то я почти ничего не знаю об их мероприятии, – сказал Росси. – Наши юристы и бухгалтеры активно работают над развитием VR46, пробуя всевозможные варианты.

Возможно, я вообще не тот человек, с которым правильно говорить обо всем этом».

Сегодня участники MotoGP проведут гонки на «Ред Булл Ринге». Следить за заездами всех классов в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».