Росси остался недоволен новым мотором Yamaha

На тестах в Хересе гонщики Yamaha Валентино Росси и Маверик Виньялес смогли опробовать байки 2020 года с новыми моторами. Двигатели стали мощнее в сравнении с предыдущими, но все еще уступают моторам от Ducati и Honda, что приводит к разнице в максимальной скорости около 10 км/ч.

Несмотря на то, что Виньялес возглавил протоколы по итогам обоих тестовых дней, Росси считает, что слабость мотора останется проблемой для его команды.

«Мотор изменился в положительную сторону, но отставание все еще велико, – сказал Росси. – На длинной прямой дефицит в 9-10 км/ч становится большой проблемой. Мы почувствовали положительные перемены, но нам требуется больше. Надеюсь, к следующему году они смогут немного улучшить ситуацию».

В то же время глава Yamaha Массимо Мерегалли

«Да, мы прибавили, но и Honda с Ducati тоже, – сказал Мерегалли. – На трассе в Хересе максимальная скорость не имеет решающего значения, и разрыв не так велик, но в Валенсии [на последнем этапе MotoGP] он, конечно, был больше.

Мы рассчитываем на обновления в Малайзии, но я не жду чего-то большого, ведь надежность и управляемость тоже очень важны. Инженеры потратили много времени, чтобы добиться нынешнего уровня… Конечно, это не конечная версия, но мы не далеки от нее».

Сезон-2019 Росси завершил на седьмом месте в чемпионате, Виньялес стал третьим.

Дополнительная информация: Льюис Данкан