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MotoGP / Новость

Росси остался недоволен новым мотором Yamaha

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Росси остался недоволен новым мотором Yamaha
Автор:
, редактор
27 нояб. 2019 г., 14:37

Семикратный чемпион MotoGP боится, что отставание от соперников на прямых продолжит мешать его команде.

На тестах в Хересе гонщики Yamaha Валентино Росси и Маверик Виньялес смогли опробовать байки 2020 года с новыми моторами. Двигатели стали мощнее в сравнении с предыдущими, но все еще уступают моторам от Ducati и Honda, что приводит к разнице в максимальной скорости около 10 км/ч. 

Несмотря на то, что Виньялес возглавил протоколы по итогам обоих тестовых дней, Росси считает, что слабость мотора останется проблемой для его команды.

«Мотор изменился в положительную сторону, но отставание все еще велико, – сказал Росси. – На длинной прямой дефицит в 9-10 км/ч становится большой проблемой. Мы почувствовали положительные перемены, но нам требуется больше. Надеюсь, к следующему году они смогут немного улучшить ситуацию».

В то же время глава Yamaha Массимо Мерегалли

«Да, мы прибавили, но и Honda с Ducati тоже, – сказал Мерегалли. – На трассе в Хересе максимальная скорость не имеет решающего значения, и разрыв не так велик, но в Валенсии [на последнем этапе MotoGP] он, конечно, был больше.

Мы рассчитываем на обновления в Малайзии, но я не жду чего-то большого, ведь надежность и управляемость тоже очень важны. Инженеры потратили много времени, чтобы добиться нынешнего уровня… Конечно, это не конечная версия, но мы не далеки от нее».

Сезон-2019 Росси завершил на седьмом месте в чемпионате, Виньялес стал третьим.

Дополнительная информация: Льюис Данкан

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин
Автор Иван Матушкин

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