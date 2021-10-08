Росси объяснил смертельные аварии нехваткой уважения у молодежи

15-летний Дин Берта Виньялес погиб после аварии в одной из гонок поддержки на этапе Супербайка в Хересе в конце сентября. Он стал уже третьим мотогонщиком, который погиб из-за аварии в этом году.

Семикратный чемпион мира Валентино Росси высказал свое видение на причины и решение этой проблемы.

«Это катастрофа, и это уже третий подобный инцидент за год, – цитирует Росси Speedweek. – Они всегда случаются с очень молодыми гонщиками.

Что тут можно сделать? Самая опасная ситуация в нашем спорте, это когда один пилот падает, а другой проезжает по нему. В младших сериях такое происходило из-за избытка пилотов на старте. Там до 42 участников в гонке, поэтому все находятся очень близко друг к другу и шансы на инцидент высоки.

Во-первых, те, кто едет сзади, должны уважительнее относиться к желтым флагам. Я не разбирал инцидент в Хересе детально, но обычно каждый пилот старается под желтым флагом потерять как можно меньше времени. Эту ситуацию можно как-то улучшить.

Вдобавок, в последние годы молодые пилоты стали очень агрессивны. Смотреть за их гонками страшно, потому что каждый старается выжать больше, чем способен. Никого не заботит, что может произойти. Я хорошо знаю как опасны мотогонки. Иногда, чтобы легко отделаться нужна удача.

Возможно, минимальный возраст в некоторых сериях стоит повысить на год-два. Но боюсь, большой разницы это не сделает. Пожалуй, младшие серии нужно строже контролировать. При нарушения штрафы должны быть строже. Может, это решит проблему. Все хотят финишировать впереди, но безопасность, своя и чужая, важнее пары позиций. Это нужно донести до молодых гонщиков».