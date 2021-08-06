В четверг накануне Гран При Штирии самый успешный мотогонщик современности Валентино Росси объявил, что 26-й сезон в чемпионате мира станет для него последним – завершив нынешний год, легендарный итальянец прекратит выступления.

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В последнее время многие эксперты предполагали, что «Доктор» поступит иначе – покинет свою нынешнюю команду SRT Yamaha и проведет еще один сезон в роли «играющего босса» своего проекта VR46 на технике Ducati, а уже после этого окончательно повесит шлем на гвоздь.

Но сам Валентино решил иначе. Причину своего выбора он объяснил так: «Моя команда предложила мне выступать за нее в следующем году. Они прислали мне официальное предложение! И я очень серьезно размышлял над ним, потому что действительно хотел выступать в своей команде».

Он добавил: «У нас отличные команды в Moto3 и Moto2. Многих любей, которые там работают, я знаю уже долгое время. Например, некоторые механики входили в мою бригаду в 250-кубовом классе в 1998 и 1999 годах.

Потому было бы очень здорово стартовать за свою команду, но в итоге я отказался от этой идеи в силу нескольких причин. Прежде всего, для этого пришлось бы сменить мотоцикл. Такое вполне нормально, если впереди у вас два или три года. Но в моем случае это всего один сезон, и тогда риска гораздо больше, чем позитивных моментов.

Потому я решил не делать этого».

По словам Росси, он понял, что сейчас уже готов расстаться с MotoGP, хотя по-прежнему испытывает удовольствие от гонок.

«Два года назад и даже в прошлом сезоне я не чувствовал, что готов остановиться, – объяснил 42-летний спортсмен. – Мне нужно было все понять и все попробовать. Сейчас я уже пришел к этой мысли, потому спокоен.

Конечно же, я не могу сказать, что доволен этим. Но я не был бы доволен и в том случае, если бы провел еще сезон. Я вообще хочу гоняться еще 20 лет.

Думаю, сейчас правильный момент. Впереди еще половина сезона, я попробую стать сильнее, чем в первой половине, но думаю, я поступил правильно».

В 2021 году Валентино Росси ни разу не финишировал в гонке выше десятой позиции. Он заработал очки всего в четырех гонках из девяти и в общем зачете занимает 19-е место.

Соревнования MotoGP возобновились в этот уик-энд после летнего перерыва. За квалификациями и гонками Гран При Штирии во всех классах вы сможете следить 7-8 августа в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».