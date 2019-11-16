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MotoGP / Гран При Валенсии / Новость

Росси обвинил стратегию в квалификационной неудаче

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Росси обвинил стратегию в квалификационной неудаче
Автор:
, редактор
16 нояб. 2019 г., 17:38

Гонщик счел, что Yamaha неудачно выпустила его на трассу, чем помешала добиться оптимального результата.

Валентино Росси показал только 12-й результат в квалификации Гран При Валенсии. Итальянский ветеран показал свое лучшее время в начале квалификации, а при втором выезде на трассу не смог улучшить результат. По словам семикратного чемпиона MotoGP, ему помешал трафик.

«Я недоволен квалификацией, – заявил итальянец. – Мы плохо сработали, выбрали неверную стратегию. Я в неудачный момент выехал на трассу со свежей шиной, и не смог прибавить потому, что попал в трафик. Наш потенциал точно позволял добиться большего».

По словам Росси, эта ошибка была не единственной в сезоне, и в 2020 году Yamaha предстоит поработать над ними.

«Мне не повезло сегодня, потому что я попал в хвост к Полу Эспаргаро, который был на старых шинах, – сказал Росси. – Я не должен был оказаться в таком положении. Но мы в любом случае не слишком хорошо выбираем стратегию. Нам надо прибавить, поработать иначе в следующем году».

Перед последней гонкой сезона Росси занимает седьмое место в чемпионате.

Дополнительная информация: Маттео Нуньес

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Валенсии
Пилоты Валентино Росси В Магазин
Автор Иван Матушкин

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