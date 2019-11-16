Росси обвинил стратегию в квалификационной неудаче
Гонщик счел, что Yamaha неудачно выпустила его на трассу, чем помешала добиться оптимального результата.
Валентино Росси показал только 12-й результат в квалификации Гран При Валенсии. Итальянский ветеран показал свое лучшее время в начале квалификации, а при втором выезде на трассу не смог улучшить результат. По словам семикратного чемпиона MotoGP, ему помешал трафик.
«Я недоволен квалификацией, – заявил итальянец. – Мы плохо сработали, выбрали неверную стратегию. Я в неудачный момент выехал на трассу со свежей шиной, и не смог прибавить потому, что попал в трафик. Наш потенциал точно позволял добиться большего».
По словам Росси, эта ошибка была не единственной в сезоне, и в 2020 году Yamaha предстоит поработать над ними.
«Мне не повезло сегодня, потому что я попал в хвост к Полу Эспаргаро, который был на старых шинах, – сказал Росси. – Я не должен был оказаться в таком положении. Но мы в любом случае не слишком хорошо выбираем стратегию. Нам надо прибавить, поработать иначе в следующем году».
Перед последней гонкой сезона Росси занимает седьмое место в чемпионате.
Дополнительная информация: Маттео Нуньес
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|Серия
|MotoGP
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|Гран При Валенсии
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Росси обвинил стратегию в квалификационной неудаче
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