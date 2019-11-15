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MotoGP / Новость

Росси назвал Лоренсо одним из главных соперников в карьере

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Росси назвал Лоренсо одним из главных соперников в карьере
Автор:
, редактор
15 нояб. 2019 г., 10:20

Бывший и нынешний партнеры Хорхе Лоренсо прокомментировали его уход из MotoGP.

В преддверии последнего Гран При сезона MotoGP в Валенсии трехкратный чемпион серии Хорхе Лоренсо объявил о завершении карьеры. В этом сезоне испанец перешел в Honda, но при победе его напарника Марка Маркеса в чемпионате, сам Лоренсо ни разу не финишировал в десятке. 

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси выступал с Лоренсо в одной команде в течение семи лет. Их борьба достигала такого накала, что в 2008 году Росси попросил построить в боксах стену, чтобы сторона напарника не подглядывала за его секретами. Однако после объявления об уходе Лоренсо, Валентино лестно отозвался о сопернике. 

«Я думаю, он был одним из главных гонщиков MotoGP в нашу эпоху, – сказал Росси. – Мы теряем очень важную часть нашего спорта. Он великий чемпион, много раз поражал меня своей скоростью и концентрацией. Он всегда был силен со времен своего прихода в MotoGP, то есть более десяти лет. 

Мы долго были напарниками, много лет делили боксы и он был одним из главных соперников в моей карьере. Мы провели вместе прекрасные гонки, которые останутся в моей памяти, так что мне очень жаль, что он уходит».

Мнение Росси разделил и действующий чемпион MotoGP Марк Маркес.

«Его решение стало сюрпризом даже для меня, его напарника, – сказал испанец. – Мы в команде не знали об этом. Особенно учитывая, как он работал в боксах. Его результаты могли быть лучше или хуже, но стиль работы не менялся с первого дня в Honda. 

Я поздравил его и с прекрасной карьерой, но особенно с тем, как он принял решение. Это нелегко. Он настоящий чемпион, и в момент, когда почувствовал, что больше не может выступать на топ-уровне, он решил уйти. Он мужественный человек на трассе и за ее пределами, и я хочу пожелать ему всего хорошего в будущем».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин
Автор Иван Матушкин

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Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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