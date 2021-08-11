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MotoGP / Гран При Штирии Новости

Росси намерен пойти в автогонки. Ради побед!

Автор:

Ветеран мотогонок не видит удовольствия в гонках ради гонок

Росси намерен пойти в автогонки. Ради побед!

На прошлой неделе Валентино Росси объявил о завершении карьеры в MotoGP. Однако, девятикратный чемпион мира по мотогонкам не намерен совсем покидать спортивный мир. Ранее он уже выступал на автомобиле в гонках GT3 и заявлял о желании попробовать силы в Ле-Мане. 

«Мне всегда нравилось гоняться на машинах, – сказал Росси. – Я начинал выступать в картинге потому, что мой отец боялся мотогонок, у него было много травм и он считал машины более безопасными.

Так что я начинал в картинге и через два-три года перешел в минибайки. К счастью, дальше я выступал на мотоцикле, так как не уверен, что мог бы достичь того же в автогонках. Но машины остались в моем сердце.

Во время мотокарьеры я постоянно пытался повысить навыки в вождении авто, хотел быть готовым к выступлению в автогонке. Уровень у меня не тот, что в мото, но я не гоняюсь ради развлечений. Если ты настоящий гонщик, то всегда борешься за победу. Но сейчас я не знаю, на каких машинах и в каких гонках могу выступать».

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Соавтором первой победы новичка MotoGP стала нано-краска

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