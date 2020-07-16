Росси: На 99% буду выступать за Petronas

В конце 2020 года семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси покинет заводскую команду Yamaha. Японский коллектив предложил 41-летнему гонщику перейти в Petronas SRT и получить заводской байк, если он решит не завершать карьеру. И теперь Росси готов принять это предложение.

«Новости о том, что я уже подписал контракт – врут. Но мы к этому близки, – рассказал Росси. – Я хочу продолжить выступать в 2021 году, но нам надо уладить кое-какие детали. В первую очередь касательно тех людей, кто будет на меня работать. Но на 99% я буду выступать за Petronas в следующем сезоне, хотя контракт еще не подписан».

Накануне Росси стал пятым на тестах MotoGP в Хересе, которые предваряют старт чемпионата. Он начнется 19 июля на Гран При Испании.

Следить за сезоном-2020 в MotoGP вы сможете на «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Льюис Дункан