Росси: Лучше провести восемь обычных Гран При, чем менять формат

Глава MotoGP Кармело Эспелета предупредил, что чемпионат, скорее всего, стартует в июле, и часть гонок пройдет при пустых трибунах. Ранее обсуждались разные варианты реформирования сезона в связи с эпидемией коронавируса. Среди них были проведение нескольких Гран При на одной трассе и даже расширение уик-энда до двух гонок подряд.

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси счел такие шаги неуместными. По мнению итальянца, лучше провести меньше гонок, но сохранить классический формат.

«Идеальным вариантом будет начать в августе-сентябре и провести 10-12 гонок, – сказал Росси. – Можно выступать и в декабре, например, в Таиланде и Австралии, где в декабре жарко. Но я надеюсь, что мы не будем проводить по несколько гонок на одной трассе. Я также не хотел бы проезжать по две гонки за уик-энд, как в Супербайке. Уж лучше провести восемь нормальных этапов. Или десять.

Также жаль было бы проводить гонки без зрителей, ведь мы выступаем ради фанатов. Но лучше выступать за закрытыми дверьми, чем вообще не выступать».

Росси также призвал обязательно провести тесты перед рестартом сезона: «Ситуация новая, мы никогда не проводили так много времени без гонок. Обычно, пилоты испытывают небольшой страх перед первым этапом. А лично я гадаю, до сих пор ли я так же быстр, как годом ранее.

Но как только сядешь на мотоцикл и поймаешь нужные ощущения, все становится нормально. Физически положение сложно, надо много тренироваться. Надеюсь, мы проведем тесты перед первым этапом. Нам нужно хотя бы два дня, ведь мы долго не садились на байки».

Когда сезон MotoGP начнется, следить за ним можно будет на «Моторспорт.ТВ». Пока канал транслирует виртуальные Гран При и лучшие мотоциклетные гонки прошлых лет.