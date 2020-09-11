Росси исключил свой уход из MotoGP

Валентино Росси покинет заводскую команду Yamaha в конце нынешнего сезона, но сохранит контракт с производителем. До недавнего времени все указывало, что 41-летний гонщик перейдет в состав сателлита SRT и продолжит стартовать в Гран При.

Однако на минувшей неделе появились слухи, будто семикратный чемпион премьер-класса все же завершит карьеру в конце 2020-го, а место в SRT получит Андреа Довициозо. Команда опровергла их, но вопросы все равно остались.

Читайте также: SRT опровергла слухи о найме Довициозо

В преддверии уик-энда MotoGP в Мизано, который проходит буквально в нескольких километрах от Тавулии, родного города Росси, многие ожидали объявления Валентино о своих планах на будущее.

Итальянец подтвердил, что точно намерен продолжать гоняться – и нацелен делать это с SRT.

«Это неправда, – сказал он на вопрос о слухах про завершение карьеры. – Ситуация осталась той же, что была две или три недели назад.

Нам с Yamaha требуется время, мы не спешим и еще должны кое-что согласовать. Но мы очень близки к договоренности, я буду выступать за Petronas [SRT] в будущем году.

Я бы сказал, что вероятность этого 99% – просто потому, что контракт пока не подписан. Возможно, мы сделаем объявление в Барселоне».

MotoGP проведет этап на «Каталунье» в последний уик-энд сентября.

Продолжая тему слухов, Валентино отметил, что ему прекрасно понятны причины их возникновения.

«Понятно, что мой уход станет большой новостью, верно? – сказал он. – И если где-то в интернете сказано «Валентино Росси уходит», то очень многие захотят кликнуть в эту новость и узнать подробности. Думаю, причина в этом.

Никаких других причин я не вижу. Я постоянно пытаюсь объяснять, что ситуация остается неизменной, что я намерен гоняться в будущем году. Но видимо, кому-то интереснее говорить о моем уходе.

Не знаю, хотят ли они на самом деле, чтобы я ушел. Может быть и нет».

Гран При Сан-Марино с участием Валентино России и его соперников в этот уик-энд в режиме прямого эфира покажет платформа «Моторспорт.ТВ».