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Росси и Маркес сразятся в виртуальной мотогонке 29 марта

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Росси и Маркес сразятся в виртуальной мотогонке 29 марта
25 мар. 2020 г., 09:06

Виртуальные заезд пройдет под эгидой организаторов чемпионата мира и будет транслироваться онлайн

Вслед за Формулой 1 организаторы MotoGP также решили провести виртуальную гонку, на старт которой выйдут в том числе действующие пилоты чемпионата.

Заезд пройдет на виртуальной трассе в Муджелло. Среди заявленных участников – действующий чемпион Марк Маркес, гонщики заводской команды Yamaha Валентино Росси и Маверик Виньялес, лучший новичок 2019 года Фабио Куартараро, а также Алекс Ринс из Suzuki.

Обращает на себя внимание дистанция гонки: если дистанция недавнего виртуального Гран При Бахрейна Ф1 составляла половину от реальной, то в мотогонках – около четверти: 6 кругов вместо 23-х.

Квалификацию и гонку можно будет посмотреть на сайте чемпионата, а также в официальных аккаунтах MotoGP в социальных сетях. Трансляция начнется в ближайшее воскресенье в 16:00 по московскому времени.

Официально ближайшая реальная гонка MotoGP состоится 3 мая в Хересе, однако существует множество предположений, что старт сезона вновь отложат – как минимум до лета. Как только гонки возобновятся, смотреть их в прямом эфире можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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