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MotoGP / Галерея

Росси и Маркес подготовили для тестов новые шлемы

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Росси и Маркес подготовили для тестов новые шлемы
Автор:
, Ответственный редактор
7 февр. 2020 г., 14:30

В пятницу на «Сепанге» стартовала первая официальная предсезонная сессия MotoGP 2020 года. Два чемпиона мира приготовили по этому случаю новую раскраску своих шлемов.

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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Шлем Марка Маркеса:

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Марк Маркес В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing , Repsol Honda Team
Автор Александр Кабановский

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