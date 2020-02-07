Росси и Маркес подготовили для тестов новые шлемы
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В пятницу на «Сепанге» стартовала первая официальная предсезонная сессия MotoGP 2020 года. Два чемпиона мира приготовили по этому случаю новую раскраску своих шлемов.
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Шлем Валентино Росси:
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Фотограф: AGV
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Фотограф: AGV
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Фотограф: AGV
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Фотограф: AGV
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Фотограф: AGV
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Шлем Марка Маркеса:
Слайдер
Список
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Фотограф: Марк Маркес
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Фотограф: Марк Маркес
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Фотограф: Марк Маркес
Марк Маркес, Repsol Honda Team
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Марк Маркес В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing , Repsol Honda Team
|Автор
|Александр Кабановский
Росси и Маркес подготовили для тестов новые шлемы
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