Росси и Куартараро признали Баньяю сильнейшим в MotoGP

Франческо Баньяя выиграл в Остине третий поул MotoGP подряд. Последний раз такое удавалось Валентино Росси в 2009 году, а среди гонщиков на Ducati подобного результата последний раз в 2008 году добивался Кейси Стоунер.

Чуть ли не больше всех за Баньяю порадовался Валентино Росси, так как Франческо является воспитанником его собственной гоночной академии. Отметил Росси и успехи Ducati, мотоциклы которой он сам будет использовать со следующего года в собственной команде VR46.

«Я очень давно не видел, чтобы кто-нибудь на Ducati был столь быстрым, – заявил Росси, который сам упал в квалификации и стартует 20-м. – Приятно видеть эту марку на первом месте, и я очень рад за Пекко, он третий поул подряд взял, что просто невероятно!»

Успехи Баньяи отметил и его главный соперник в борьбе за чемпионский титул Фабио Куартараро. Впрочем, за четыре гонки до финала чемпионата Куартараро лидирует с преимуществом в 48 очков, так что даже если Баньяя выиграет все оставшиеся этапы, это автоматически не сделает его чемпионом.

«В настоящий момент Баньяя является сильнейшим гонщиком в MotoGP, но я не чувствую себя проигравшим, – сказал Куартараро. – Приятно быть на первом ряду стартового поля. Думаю, нас ждет интересная гонка».

Гонка в Остине состоится сегодня, она стартует в 22:00 по московскому времени. Посмотреть ее вы сможете в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Луис Дункан и Маттео Нуньес