Росси: Ducati и Honda не приходится рисковать

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси завершил предсезонные тесты в Малайзии с пятым временем в финальный день. Итальянец отметил улучшение своего байка, но признал, что Yamaha по-прежнему едет медленнее Ducati и Honda на прямых, что создает ее гонщикам дополнительные трудности.

«Чтобы быстро ехать на прямой, напрягаться не нужно, – заявил Росси. – Наш байк быстрее других в поворотах, но там надо напрягаться и рисковать. Это не легко. Однако это в ДНК у Yamaha, ее мотоциклы всегда такими были и будут».

При этом Росси остался доволен и пятым результатом, и отставанием от лидера на 0,192 секунды: «Мне нравится, когда все так идет. Мы сильно постарались и я был боеспособен. Мы довольны этим тремя днями, и в последний день я впервые проехал круг на 1:58. Это хорошо, так же, как и мое место. Я пятый и недалеко от лидеров».

Сезон MotoGP стартует 5 марта в Катаре. Следить за его ходом вы сможете на «Моторспорт.ТВ»