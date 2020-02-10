Росси: Ducati и Honda не приходится рисковать
Гонщик Yamaha посетовал, что особенности байка требуют от него большего, чем от конкурентов.
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси завершил предсезонные тесты в Малайзии с пятым временем в финальный день. Итальянец отметил улучшение своего байка, но признал, что Yamaha по-прежнему едет медленнее Ducati и Honda на прямых, что создает ее гонщикам дополнительные трудности.
«Чтобы быстро ехать на прямой, напрягаться не нужно, – заявил Росси. – Наш байк быстрее других в поворотах, но там надо напрягаться и рисковать. Это не легко. Однако это в ДНК у Yamaha, ее мотоциклы всегда такими были и будут».
При этом Росси остался доволен и пятым результатом, и отставанием от лидера на 0,192 секунды: «Мне нравится, когда все так идет. Мы сильно постарались и я был боеспособен. Мы довольны этим тремя днями, и в последний день я впервые проехал круг на 1:58. Это хорошо, так же, как и мое место. Я пятый и недалеко от лидеров».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Росси: Ducati и Honda не приходится рисковать
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