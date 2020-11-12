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Росси допустили до второй гонки в Валенсии

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Росси допустили до второй гонки в Валенсии
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После положительного теста на COVID Валентино сдал два отрицательных

Сегодня стало известно, что Валентино Росси вновь сдал положительный тест на коронавирус. Итальянский ветеран уже переболел ковидом и был допущен до Гран При Европы на прошлой неделе. 

В минувший вторник в анализе Росси обнаружилось небольшое содержание вируса и врачи рекомендовали ему сдать еще два теста. Анализы в среду и четверг оказались отрицательными, в результате чего Валентино получил допуск до следующей гонке MotoGP, которая тоже пройдет в Валенсии. Отрицательные тесты также сдали механики, которые работают с Росси. 

Росси не добирался до финиша гонок с 13 сентября, когда стал четвертым на Гран При Сан-Марино. С тех пор он четырежды сходил с трассы, а Гран При Арагона и Теруэля пропустил из-за коронавируса. В чемпионате ветеран идет 15-м.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси
Автор Льюис Дункан

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