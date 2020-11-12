Росси допустили до второй гонки в Валенсии

Сегодня стало известно, что Валентино Росси вновь сдал положительный тест на коронавирус. Итальянский ветеран уже переболел ковидом и был допущен до Гран При Европы на прошлой неделе.

В минувший вторник в анализе Росси обнаружилось небольшое содержание вируса и врачи рекомендовали ему сдать еще два теста. Анализы в среду и четверг оказались отрицательными, в результате чего Валентино получил допуск до следующей гонке MotoGP, которая тоже пройдет в Валенсии. Отрицательные тесты также сдали механики, которые работают с Росси.

Росси не добирался до финиша гонок с 13 сентября, когда стал четвертым на Гран При Сан-Марино. С тех пор он четырежды сходил с трассы, а Гран При Арагона и Теруэля пропустил из-за коронавируса. В чемпионате ветеран идет 15-м.