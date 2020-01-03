Росси допустил переход в Petronas Yamaha ради продолжения карьеры

Yamaha предстоит принять непростое решение о своем составе на 2021 год. В предстоящем сезоне выступать за нее продолжат Маверик Виньялес и Валентино Росси, однако обоим предстоит выдержать конкуренцию с восходящей звездой чемпионата Фабио Куартараро.

При этом своего интереса к Виньялесу не скрывают в Ducati, а Куартараро едва ли захочет оставаться с Yamaha, если не получит места в главной команде. Считается, что руководство команды гарантирует место для Росси так долго, как он сам этого хочет, однако недавно 40-летний итальянец рассказал о готовности перейти в состав сателлита Petronas.

«Я не вижу тут большой разницы, – рассказал победитель 89 Гран При Gazzetta dello Sport. – Мне хотелось бы остаться там, где я сейчас, но у нас три гонщика претендуют на два места, так что надо думать о вариантах.

Но для меня Petronas – это вовсе не плохая команда. С другой стороны, Виньялес может уйти, или Куартараро решит сменить байк, так что кто знает».

Он добавил: «Мне нужно какое-то время, чтобы все понять. Обычно это происходит к середине сезона. Также нужно будет все проговорить с [руководителем команды Лином] Джарвисом и Yamaha, чтобы узнать из позицию.

К сожалению, в наши дни в MotoGP все важные решения обычно принимаются в начале года».

Ранее Росси говорил, что рассмотрит вариант с завершением карьеры, если не сможет добиться в 2020 году достаточно высоких результатов. Он добавил, что это будет его собственным решением, на которое не повлияют никакие внешние факторы.

«В Yamaha заверили меня, что не ощущают себя заложниками моего решения, что верят в мою конкурентоспособность, – объяснил Валентино. – Это важно. Возможность уйти, когда он сам этого захочет – большая честь и большая роскошь для любого гонщика. Обычно тебя ставят перед фактом».

Сезон-2019 Росси завершил седьмым в чемпионате пилотов, не одержав ни одной победы. Оценивая свом шансы в предстоящем чемпионате, он отметил: «Было бы здорово добавить нашей M1 скорости, чтобы она была быстрее на 10 км/ч на прямых, на уровне с Honda и Ducati. Хотя я и понимаю, что добиться этого будет сложно».

Каким получится для Валентино сезон-2020, можно будет увидеть посредством видеоплатформы «Моторспорт ТВ». Как и годом ранее, в новом сезоне российские зрители смогут в прямом эфире увидеть квалификации и гонки во всех классах.