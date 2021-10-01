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MotoGP Новости

Росси до сих пор не нашел спонсора для своей команды

Автор:
, журналист

Ситуация с саудовской компанией Aramco остается неясной

Росси до сих пор не нашел спонсора для своей команды

В апреле этого года Валентино Росси объявил о том, что в следующем сезоне у него появится собственная команда в MotoGP с названием VR46. Тогда же фонд Tanal Entertainment, которым управляет саудовский принц Абдульазиз бин Абдулла бин Сауд бин Абдульазиз Аль-Сауд, официально объявил о том, что титульным спонсором команды Росси станет нефтяной гигант Aramco.

При этом в самой компании Aramco поспешили заявить, что никакого соглашения с VR46 на тот момент подписано не было. Нет информации об этом и до сих пор.

Сам принц на следующую новость о том, что VR46 договорилась с Ducati о предоставлении байков, вновь заявил, что с удовольствием поддержит команду – но при условии, что сам Росси станет за нее выступать.

«Было бы отлично, если бы Валентино Росси смог еще несколько лет проездить за Aramco Racing Team VR46 вместе со своим братом Лукой Марини, которого в этом году мы уже поддерживаем», – говорится в заявлении принца.

Интерес саудовского принца с тех пор мог пропасть в связи с тем, что Росси объявил о завершении гоночной карьеры. Сам итальянец в своем последнем комментарии по поводу Aramco в последний раз заявлял следующее.

«Я не знаю точно, как у команды сейчас складываются отношения с принцем, – сказал Росси. – Там были некоторые критические моменты, но это не моя проблема. Я лишь знаю, что команда создается и мы сейчас усердно над этим работаем. Так что, не могу поделиться с вами новостями о титульном спонсоре – но мы точно выйдем на старты гонок MotoGP в следующем году».

До завершения гоночной карьеры Валентино Росси остается всего четыре этапа в 2021 году. Ближайший из них пройдет уже в эти выходные: квалификацию и гонку вы сможете посмотреть в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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