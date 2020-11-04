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MotoGP / Гран При Европы / Новость

Росси до сих пор болен. Его может заменить американец – первый в MotoGP за четыре года

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Росси до сих пор болен. Его может заменить американец – первый в MotoGP за четыре года
Автор:
, Главный редактор

Сам собой приходит в голову вопрос: почему Yamaha не выставит на старт своего тест-пилота – трехкратного чемпиона мира Хорхе Лоренсо?

Очередной тест на коронавирус, который Валентино Росси сдал во вторник, дал положительный результат. Итальянец по-прежнему сохраняет шансы в эти выходные принять участие в Гран При Европы в Валенсии – но на случай, если сегодняшний тест также окажется положительным, заводской коллектив Yamaha подготовил многократному чемпиону мира замену.

Коронавирус был обнаружен у России накануне первой из двух недавних гонок в Арагоне. Итальянец пропустил оба этапа, причем команда не стала искать ему замену. На этот раз выпустить на трассу только один мотоцикл Yamaha не может в силу обязательств перед организаторами чемпионата.

Если Росси не сможет принять участие в гонке, на второй мотоцикл заводской команды сядет Гаррет Герлофф, 25-летний американец, в этом году выступающий на Yamaha в чемпионате мира в категории Супербайк. Гонщик родом из Техаса проводит в мировой серии дебютный сезон после нескольких лет выступлений в США – и уже смог несколько раз подняться на подиум.

Если Герлофф действительно примет участие в Гран При Европы, он станет первым американцем в MotoGP за четыре последних года – после того как Ники Хейден на Гран При Австралии 2016 года подменил травмированного Дани Педросу за рулем заводского мотоцкила Honda. А также вторым пилотом, для которого Гран При Европы 2020 года станет дебютной гонкой – ранее команда Aprilia объявила, что в последних трех гонках Брэдли Смита заменит Лоренцо Сальвадори.

Примечательно, что Yamaha не выбрала в роли замены Росси трехкратного чемпиона мира Хорхе Лоренсо – хотя тот официально является тест-пилотом заводской команды. Это выглядит очередным доказательством того, что испанец не слишком хорошо проявил себя по ходу этого сезона (на недавних тестах в Португалии на своем лучшем круге Лоренсо проиграл четыре секунды пилотам марки Aprilia, располагающим отнюдь не самым быстрым байком).

Представители Yamaha тем временем обосновали выбор не в пользу Лоренсо тем, что не хотели бы вынуждать команду адаптироваться к требованиям пилота со своеобразным стилем пилотажа – в условиях, когда из-за плотного календаря нагрузка на коллектив и так высока.

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Наблюдать за дебютом Герлоффа (или возвращением Росси) в эти выходные можно будет с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Поклонникам мотогонок доступны квалификации и гонки как топового класса, так и младших категорий Moto2 и Moto3.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Европы
Пилоты Валентино Росси , Хорхе Лоренсо , Гаррет Герлофф
Автор Кирилл Качнов

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