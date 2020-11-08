Росси: 24 дня в изоляции – тяжелый опыт

В октябре у Валентино Росси был обнаружен коронавирус, из-за которого семикратному чемпиону MotoGP пришлось уйти на самоизоляцию. Еще в прошлый вторник итальянец сдал очередной положительный тест, и был допущен к Гран При Европы лишь в субботу, пропустив тренировки.

«Это был тяжелый опыт, ведь мне пришлось 24 дня провести одному взаперти, – сказал Росии. – Но вернувшись на байк я хорошо себя почувствовал, безо всяких проблем».

В квалификации Гран При Европы Росси стал только 18-м: «Проблемы были из-за того, что я не ездил в пятницу. А в Q1 были плохие погодные условия, подсыхающий асфальт, и мы от этого пострадали. Но ощущения от байка хорошие и я рад быть здесь после 24 дней дома».