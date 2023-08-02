Предыдущая / Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм
MotoGP Новость

Ринс заменит Морбиделли в составе Yamaha MotoGP с 2024 года

Бывший гонщик заводской Yamaha после одного сезона в составе сателлита LCR Honda нашел себе новое место в пелотоне

Герман Гарсия Казанова
Автор:
Франко Морбиделли, Petronas Yamaha SRT, и Алекс Ринс, Team Suzuki Ecstar

В среду утром команда Yamaha официально объявила, что прекратит сотрудничество с гонщиком MotoGP Франко Морбиделли после завершения сезона 2023 года. Итальянец защищал цвета этой марки с 2019 года, в 2020-м стал вице-чемпионом мира, однако в последнее время он испытывает явные сложности вместе со всем коллективом. 

Прошло еще несколько часов – и стало известно, кого в Yamaha выбрали на замену Морбиделли. Слухи об интересе японского производителя к Алексу Ринсу ходили уже некоторое время, так что объявление о его переходе не стало неожиданностью. 

Испанец до прошлого года выступал за заводскую Suzuki, с которой выиграл шесть Гран При, а после ухода марки из MotoGP проводит нынешний сезон в составе LCR Honda. Алекс одержал удивительную победу в Остине, но в остальном его сезон проходит в минорных тонах. 

Падение в Муджелло привело к перелому ноги, после которого 27-летний гонщик надолго выбыл из строя. 

Алекс Ринс, Team LCR Honda

Алекс Ринс, Team LCR Honda

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В паддоке MotoGP полагали, что Honda имела серьезные виды на Ринса и обещала скорый переход в главную команду, однако его контракт включал пункт, по которому долгосрочное сотрудничество сторон могло быть разорвано, если Алекс получал приглашение в основной состав другого производителя. 

По информации Motorsport.com, Yamaha договорилась об однолетнем контракте с Ринсом еще до летнего перерыва, который стартовал в конце июня. Однако объявлять о нем сразу не стали, чтобы иметь возможность урегулировать ситуацию с Морбиделли. 

Сезон MotoGP возобновится в ближайший уик-энд в Сильверстоуне. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм
Герман Гарсия Казанова Больше от
Герман Гарсия Казанова
У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон

У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон

MotoGP
Гран При Италии

У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон У Баньяи нашли перелом лодыжки – но гонщик решил продолжать сезон

Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

MotoGP
Гран При Франции

Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP Врачи допустили Маркеса к участию во французском этапе MotoGP

Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине

Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине

MotoGP
Гран При Америк

Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине

Алекс Ринс Больше от
Алекс Ринс
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов

MotoGP
Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Нидерландов

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии

MotoGP
Гран При Германии

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Германии

Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм

Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм

MotoGP
Гран При Италии

Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм

Yamaha Factory Racing Больше от
Yamaha Factory Racing
Стартовая решетка Гран При Нидерландов MotoGP

Стартовая решетка Гран При Нидерландов MotoGP

MotoGP
Гран При Нидерландов

Стартовая решетка Гран При Нидерландов MotoGP Стартовая решетка Гран При Нидерландов MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP

MotoGP
Гран При Нидерландов

Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP

Стартовая решетка Гран При Германии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Германии MotoGP

MotoGP
Гран При Германии

Стартовая решетка Гран При Германии MotoGP Стартовая решетка Гран При Германии MotoGP

Самое важное:

В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1

В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1

F1 Формула 1

В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1 В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1

Какое имя получит AlphaTauri с 2024 года? СМИ разузнали подробности

Какое имя получит AlphaTauri с 2024 года? СМИ разузнали подробности

F1 Формула 1

Какое имя получит AlphaTauri с 2024 года? СМИ разузнали подробности Какое имя получит AlphaTauri с 2024 года? СМИ разузнали подробности

«Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine

«Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine

F1 Формула 1

«Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine «Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine

Вассер признал несовершенство структуры Ferrari

Вассер признал несовершенство структуры Ferrari

F1 Формула 1

Вассер признал несовершенство структуры Ferrari Вассер признал несовершенство структуры Ferrari

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.