Ринс заменит Морбиделли в составе Yamaha MotoGP с 2024 года

В среду утром команда Yamaha официально объявила, что прекратит сотрудничество с гонщиком MotoGP Франко Морбиделли после завершения сезона 2023 года. Итальянец защищал цвета этой марки с 2019 года, в 2020-м стал вице-чемпионом мира, однако в последнее время он испытывает явные сложности вместе со всем коллективом.

Прошло еще несколько часов – и стало известно, кого в Yamaha выбрали на замену Морбиделли. Слухи об интересе японского производителя к Алексу Ринсу ходили уже некоторое время, так что объявление о его переходе не стало неожиданностью.

Испанец до прошлого года выступал за заводскую Suzuki, с которой выиграл шесть Гран При, а после ухода марки из MotoGP проводит нынешний сезон в составе LCR Honda. Алекс одержал удивительную победу в Остине, но в остальном его сезон проходит в минорных тонах.

Падение в Муджелло привело к перелому ноги, после которого 27-летний гонщик надолго выбыл из строя.

Алекс Ринс, Team LCR Honda Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

В паддоке MotoGP полагали, что Honda имела серьезные виды на Ринса и обещала скорый переход в главную команду, однако его контракт включал пункт, по которому долгосрочное сотрудничество сторон могло быть разорвано, если Алекс получал приглашение в основной состав другого производителя.

По информации Motorsport.com, Yamaha договорилась об однолетнем контракте с Ринсом еще до летнего перерыва, который стартовал в конце июня. Однако объявлять о нем сразу не стали, чтобы иметь возможность урегулировать ситуацию с Морбиделли.

Сезон MotoGP возобновится в ближайший уик-энд в Сильверстоуне.