Ринс выиграл Гран При Арагона, Мир вышел в лидеры MotoGP

Прошлогодний дебютант MotoGP Алекс Ринс одержал свою первую победу в серии. Испанец стал лучшим на Гран При Арагона, выиграв тяжелейшую дуэль с Алексом Маркесом.

Ринс стартовал десятым, но уже на первом круге отыграл шесть позиций. К шестому кругу гонщик Suzuki стал вторым, а еще через два круга отобрал первое место у Маверика Виньялеса.

Маркес-младший стартовал 11-м и прорывался медленнее Ринса, но за счет шины Medium на переднем колесе против Soft у соперника имел более высокий темп в конце гонки. К 14-му кругу Маркес ворвался в тройку, за пять кругов до финиша обошел Хоана Мира и затем до самого конца гонки прессинговал Ринса, однако тот сумел отбиться.

Мир, несмотря на падение темпа в конце, удержался в первой тройке и вышел в лидеры чемпионата. Прежний лидер Фабио Куартараро стартовал первым, но с самого начала гонки стал терять позиции. К середине гонки он уже выпал из десятки, а финишировал в итоге 18-м, не набрав очков.

В чемпионате к Куартараро также приблизились Маверик Виньялес, который стал четвертым, и Андреа Довициозо, финишировавший седьмым.