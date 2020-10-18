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MotoGP / Гран При Арагона / Отчет о гонке

Ринс выиграл Гран При Арагона, Мир вышел в лидеры MotoGP

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Ринс выиграл Гран При Арагона, Мир вышел в лидеры MotoGP
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, редактор

Ринс за гонку отыграл девять позиций, а Куартараро потерял 17

Прошлогодний дебютант MotoGP Алекс Ринс одержал свою первую победу в серии. Испанец стал лучшим на Гран При Арагона, выиграв тяжелейшую дуэль с Алексом Маркесом.

Ринс стартовал десятым, но уже на первом круге отыграл шесть позиций. К шестому кругу гонщик Suzuki стал вторым, а еще через два круга отобрал первое место у Маверика Виньялеса. 

 

Маркес-младший стартовал 11-м и прорывался медленнее Ринса, но за счет шины Medium на переднем колесе против Soft у соперника имел более высокий темп в конце гонки. К 14-му кругу Маркес ворвался в тройку, за пять кругов до финиша обошел Хоана Мира и затем до самого конца гонки прессинговал Ринса, однако тот сумел отбиться.

 

Мир, несмотря на падение темпа в конце, удержался в первой тройке и вышел в лидеры чемпионата. Прежний лидер Фабио Куартараро стартовал первым, но с самого начала гонки стал терять позиции. К середине гонки он уже выпал из десятки, а финишировал в итоге 18-м, не набрав очков.

В чемпионате к Куартараро также приблизились Маверик Виньялес, который стал четвертым, и Андреа Довициозо, финишировавший седьмым.

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Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Spain Алекс Ринс 23         25
2 Spain Алекс Маркес 23 0.263       20
3 Spain Хоан Мир 23 2.644       16
4 Spain Маверик Виньялес 23 2.880       13
5 Japan Такааки Накагами 23 4.570       11
6 Italy Франко Морбиделли 23 4.756       10
7 Italy Андреа Довициозо 23 8.639       9
8 United Kingdom Кэл Кратчлоу 23 8.913       8
9 Australia Джек Миллер 23 9.390       7
10 France Жоан Зарко 23 9.617       6
11 South Africa Брэд Биндер 23 13.200       5
12 Spain Пол Эспаргаро 23 13.689       4
13 Spain Алеш Эспаргаро 23 14.598       3
14 Spain Икер Лекуона 23 15.291       2
15 Italy Данило Петруччи 23 15.941       1
16 Portugal Мигель Оливейра 23 18.284        
17 Germany Штефан Брадль 23 20.136        
18 France Фабио Куартараро 23 21.498        
19 United Kingdom Брэдли Смит 23 25.300        
20 Spain Эстеве Рабат 23 25.558        
  Italy Франческо Баньяя 2          
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Серия MotoGP
Этап Гран При Арагона
Автор Иван Матушкин

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