Ринс выиграл Гран При Арагона, Мир вышел в лидеры MotoGP
Ринс за гонку отыграл девять позиций, а Куартараро потерял 17
Прошлогодний дебютант MotoGP Алекс Ринс одержал свою первую победу в серии. Испанец стал лучшим на Гран При Арагона, выиграв тяжелейшую дуэль с Алексом Маркесом.
Ринс стартовал десятым, но уже на первом круге отыграл шесть позиций. К шестому кругу гонщик Suzuki стал вторым, а еще через два круга отобрал первое место у Маверика Виньялеса.
Маркес-младший стартовал 11-м и прорывался медленнее Ринса, но за счет шины Medium на переднем колесе против Soft у соперника имел более высокий темп в конце гонки. К 14-му кругу Маркес ворвался в тройку, за пять кругов до финиша обошел Хоана Мира и затем до самого конца гонки прессинговал Ринса, однако тот сумел отбиться.
Мир, несмотря на падение темпа в конце, удержался в первой тройке и вышел в лидеры чемпионата. Прежний лидер Фабио Куартараро стартовал первым, но с самого начала гонки стал терять позиции. К середине гонки он уже выпал из десятки, а финишировал в итоге 18-м, не набрав очков.
В чемпионате к Куартараро также приблизились Маверик Виньялес, который стал четвертым, и Андреа Довициозо, финишировавший седьмым.
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|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Алекс Ринс
|23
|25
|2
|Алекс Маркес
|23
|0.263
|20
|3
|Хоан Мир
|23
|2.644
|16
|4
|Маверик Виньялес
|23
|2.880
|13
|5
|Такааки Накагами
|23
|4.570
|11
|6
|Франко Морбиделли
|23
|4.756
|10
|7
|Андреа Довициозо
|23
|8.639
|9
|8
|Кэл Кратчлоу
|23
|8.913
|8
|9
|Джек Миллер
|23
|9.390
|7
|10
|Жоан Зарко
|23
|9.617
|6
|11
|Брэд Биндер
|23
|13.200
|5
|12
|Пол Эспаргаро
|23
|13.689
|4
|13
|Алеш Эспаргаро
|23
|14.598
|3
|14
|Икер Лекуона
|23
|15.291
|2
|15
|Данило Петруччи
|23
|15.941
|1
|16
|Мигель Оливейра
|23
|18.284
|17
|Штефан Брадль
|23
|20.136
|18
|Фабио Куартараро
|23
|21.498
|19
|Брэдли Смит
|23
|25.300
|20
|Эстеве Рабат
|23
|25.558
|Франческо Баньяя
|2
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Арагона
|Автор
|Иван Матушкин