Ринс выиграл ГП Австралии, Баньяя возглавил чемпионат MotoGP

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Гонщик заводской команды Suzuki Алекс Ринс одержал победу в Гран При Австралии серии MotoGP. Он вышел в лидеры на последнем круге, опередив Марка Маркеса и Франческо Баньяю, которые стали вторым и третьим.

Итальянец из заводской команды Ducati стартовал третьим, в середине дистанции вышел в лидеры и, несмотря на плотную борьбу в группе лидеров удержал первое место до последнего круга. Пропустив вперед Ринса и и Маркеса, Баньяя все равно заработал достаточно очков, чтобы выйти в лидеры чемпионата.

Стартовавший с поула Хорхе Мартин лидировал половину дистанции, но не сберег шины и в определенный момент стал пропускать соперников одного за другим.

Накануне Гран При U-образный (четвертый по счету) поворот трассы был назван в честь местного гонщика Джека Миллера. И он действительно отметился именно в этом повороте, столкнувшись с Алексом Маркесом: брат шестикратного чемпиона Макса просто налетел на Миллера сзади.

В том же повороте не повезло и Франко Морбиделли: он упал за несколько кругов до финиша.

Действующий чемпион Фабио Куартараро стартовал пятым, затем пропустил Джека Миллера, а на четвертом круге ошибся на торможении, выехал за пределы трассы и вернулся в числе последних. Он так и не смог подняться в очковую зону и теперь отстает от Баньяи на 14 очков.

Результаты Гран При Австралии