Ринс выиграл ГП Австралии, Баньяя возглавил чемпионат MotoGP
Джек Миллер упал в повороте, названном в его честь, Куартараро остался без очков
Гонщик заводской команды Suzuki Алекс Ринс одержал победу в Гран При Австралии серии MotoGP. Он вышел в лидеры на последнем круге, опередив Марка Маркеса и Франческо Баньяю, которые стали вторым и третьим.
Итальянец из заводской команды Ducati стартовал третьим, в середине дистанции вышел в лидеры и, несмотря на плотную борьбу в группе лидеров удержал первое место до последнего круга. Пропустив вперед Ринса и и Маркеса, Баньяя все равно заработал достаточно очков, чтобы выйти в лидеры чемпионата.
Стартовавший с поула Хорхе Мартин лидировал половину дистанции, но не сберег шины и в определенный момент стал пропускать соперников одного за другим.
Накануне Гран При U-образный (четвертый по счету) поворот трассы был назван в честь местного гонщика Джека Миллера. И он действительно отметился именно в этом повороте, столкнувшись с Алексом Маркесом: брат шестикратного чемпиона Макса просто налетел на Миллера сзади.
В том же повороте не повезло и Франко Морбиделли: он упал за несколько кругов до финиша.
Действующий чемпион Фабио Куартараро стартовал пятым, затем пропустил Джека Миллера, а на четвертом круге ошибся на торможении, выехал за пределы трассы и вернулся в числе последних. Он так и не смог подняться в очковую зону и теперь отстает от Баньяи на 14 очков.
Результаты Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Алекс Ринс
|Suzuki
|-
|25
|2
|Марк Маркес
|Honda
|0.186
|0.186
|20
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.224
|0.224
|16
|4
|Марко Беццекки
|Ducati
|0.534
|0.534
|13
|5
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.557
|0.557
|11
|6
|Лука Марини
|Ducati
|0.688
|0.688
|10
|7
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0.884
|0.884
|9
|8
|Жоан Зарко
|Ducati
|3.141
|3.141
|8
|9
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|4.548
|4.548
|7
|10
|Брэд Биндер
|KTM
|5.940
|5.940
|6
|11
|Пол Эспаргаро
|Honda
|11.048
|11.048
|5
|12
|Мигель Оливейра
|KTM
|13.606
|13.606
|4
|13
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|13.890
|13.890
|3
|14
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|14.526
|14.526
|2
|15
|Реми Гарднер
|KTM
|19.470
|19.470
|1
|16
|Рауль Фернандес
|KTM
|20.645
|20.645
|17
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|22.167
|22.167
|18
|Хоан Мир
|Suzuki
|23.489
|23.489
|19
|Тецута Нагасима
|Honda
|39.618
|39.618
|20
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|39.633
|39.633
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|Джек Миллер
|Ducati
|Алекс Маркес
|Honda
|Полные результаты
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