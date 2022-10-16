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MotoGP / Гран При Австралии Отчет о гонке

Ринс выиграл ГП Австралии, Баньяя возглавил чемпионат MotoGP

Джек Миллер упал в повороте, названном в его честь, Куартараро остался без очков

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Ринс выиграл ГП Австралии, Баньяя возглавил чемпионат MotoGP
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Гонщик заводской команды Suzuki Алекс Ринс одержал победу в Гран При Австралии серии MotoGP. Он вышел в лидеры на последнем круге, опередив Марка Маркеса и Франческо Баньяю, которые стали вторым и третьим.

Итальянец из заводской команды Ducati стартовал третьим, в середине дистанции вышел в лидеры и, несмотря на плотную борьбу в группе лидеров удержал первое место до последнего круга. Пропустив вперед Ринса и и Маркеса, Баньяя все равно заработал достаточно очков, чтобы выйти в лидеры чемпионата.

Стартовавший с поула Хорхе Мартин лидировал половину дистанции, но не сберег шины и в определенный момент стал пропускать соперников одного за другим. 

Накануне Гран При  U-образный (четвертый по счету) поворот трассы был назван в честь местного гонщика Джека Миллера. И он действительно отметился именно в этом повороте, столкнувшись с Алексом Маркесом: брат шестикратного чемпиона Макса просто налетел на Миллера сзади.

В том же повороте не повезло и Франко Морбиделли: он упал за несколько кругов до финиша.

Действующий чемпион Фабио Куартараро стартовал пятым, затем пропустил Джека Миллера, а на четвертом круге ошибся на торможении, выехал за пределы трассы и вернулся в числе последних. Он так и не смог подняться в очковую зону и теперь отстает от Баньяи на 14 очков.

Результаты Гран При Австралии

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Очки
1 Spain Алекс Ринс Suzuki -   25
2 Spain Марк Маркес Honda 0.186 0.186 20
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.224 0.224 16
4 Italy Марко Беццекки Ducati 0.534 0.534 13
5 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.557 0.557 11
6 Italy Лука Марини Ducati 0.688 0.688 10
7 Spain Хорхе Мартин Ducati 0.884 0.884 9
8 France Жоан Зарко Ducati 3.141 3.141 8
9 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 4.548 4.548 7
10 South Africa Брэд Биндер KTM 5.940 5.940 6
11 Spain Пол Эспаргаро Honda 11.048 11.048 5
12 Portugal Мигель Оливейра KTM 13.606 13.606 4
13 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 13.890 13.890 3
14 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 14.526 14.526 2
15 Australia Реми Гарднер KTM 19.470 19.470 1
16 Spain Рауль Фернандес KTM 20.645 20.645  
17 Spain Маверик Виньялес Aprilia 22.167 22.167  
18 Spain Хоан Мир Suzuki 23.489 23.489  
19 Japan Тецута Нагасима Honda 39.618 39.618  
20 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 39.633 39.633  
  Italy Франко Морбиделли Yamaha      
  France Фабио Куартараро Yamaha      
  Australia Джек Миллер Ducati      
  Spain Алекс Маркес Honda      
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