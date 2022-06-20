Ринс вместо Маркеса поедет на Honda. Но есть нюансы

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После того, как заводская команда Suzuki решила уйти из чемпионата MotoGP по итогам сезона, на рынке гонщиков появилось сразу два талантливых и свободных спортсмена: чемпион 2020 года Хоан Мир и его напарник, победитель гонок Алекс Ринс.

Как удалось выяснить Motorsport.com, Ринс очень близок к заключению договора с Honda, но выступать он будет не за заводскую команду, а за сателит LCR, где заменит Алекса Маркеса, брата шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса.

В LCR при этом хотят полностью обновить состав гонщиков. Напарником Ринса будет японец Ай Агура, который сейчас занимает второе место в общем зачете Мото2. В свою очередь Такааки Накагами, который сейчас является партнером Алекса Маркеса, станет запасным в заводской команде Honda.

В заводской команде Honda остается Марк Маркес, а вот его напарнику Полу Эспаргаро вероятно придется перейти в Tech3. Кто его заменит пока не известно, но глава коллектива Альберто Пуч признал, что ведет переговоры с обоими выходцами из Suzuki, так что кандидатура Хоана Мира не исключена.