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Ринс: Успех в Арагоне дался тяжелее, чем победы над Росси и Маркесом

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Ринс: Успех в Арагоне дался тяжелее, чем победы над Росси и Маркесом
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Пилот Suzuki сравнил три свои победы по степени сложности

Вчера Алекс Ринс одержал свою третью победу в MotoGP, выиграв Гран При Арагона. По ходу гонки пилот Suzuki прорвался с десятого места в лидеры, а в конце отбил атаки Алекса Маркеса, сохранив победу. 

В прошлом году Ринс побеждал в Остине и Сильверстоуне. В Техасе он отбил атаки Валентино Росси, опередив семикратного чемпиона менее, чем на полсекунды. А в Британии Ринс бился за победу с Марком Маркесом, в итоге превзойдя его лишь 0,013 секунды. 

Однако по словам самого гонщика, вчерашний успех дался ему тяжелее.

«Я впервые был лидером гонки, – сказал Ринс. – В предыдущих случаях я сражался с Валентино и Марком. Но в этот раз мне было тяжелее, ведь когда лидируешь, легко ошибиться. Я старался сохранять спокойствие, но это было сложно, ведь я видел, что Хоан [Мир] и Алекс [Маркес] подъезжают очень быстро. 

Но я пытался быть хладнокровным и сберечь шины до конца гонка. Потому что с мягкой шиной на заднем колесе трудно продержаться до финиша. И у нас все получилось».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Арагона
Пилоты Алекс Ринс
Автор Льюис Дункан

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