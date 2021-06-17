Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать Следующая / Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу
MotoGP / Гран При Германии Новости

Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне

Автор:

Гонщик Suzuki в MotoGP рассказал об обстоятельствах своего падения с беговела накануне Гран При Каталонии

Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне

Победитель трех гонок премьер-класса Алекс Ринс  вынужден был пропустить этап на «Каталунье» после того, как в четверг повредил правую руку.

Читайте также:

В преддверии Гран При Германии, где медики дали ему разрешение выйти на старт, испанец раскрыл подробности случившегося. 

«Я свалился с велосипеда в Монмело, так как отправлял важное сообщение, – рассказал Алекс. – Понятно, что всем нам надо держать телефоны подальше. Но любой, включая и меня, на ходу постоянно пользуется ими, чтобы посмотреть время, что-то написать и так далее. Но когда ты отвлекаешься на телефон, то не обращаешь внимание на транспорт вокруг.

Обидно, но со мной вышло именно так. И я предпочел влететь в фургон, а не в людей. Ребята что-то красили, и хорошо еще, что рядом был их фургон. А то бы все закончилось куда хуже. Это пример того, [насколько опасно отвлекаться]».  

Ринс добавил, что не сразу понял, насколько все скверно. Он вернулся на беговел и доехал в паддок. 

«Я все прекрасно помню, – объяснил бронзовый призер прошлого сезона. – Влетев в тот фургон, я поднялся. Один из парней дал мне бутылку воды. Я промыл ногу, так как из ссадины текла кровь.

Осмотрев руку, я поначалу решил, что все не так плохо. Но в 2015 году я уже ломал ту же кость, только в левой руке. Помню, что тогда я тоже проехал на байке еще пару кругов, и только потом почувствовал боль. 

Так что в этот раз я тоже решил съездить в больницу. После падения вернулся в моторхоум – правда, без телефона, так как он разбился. И оттуда поехал в госпиталь.

Там я увидел, что рука опухла. Стало понятно, что может быть сломано что-то серьезное. Доктор [Хавьер] Мир и его команда предложили мне выбор – четыре недели ходить в специальной накладке или сделать операцию, чтобы восстановиться уже через неделю. 

Так как я гонщик, мне было важно вернуться в строй как можно быстрее. Потому я предпочел второй вариант».

О том, чего добьется Ринс в споре с соперниками на «Заксенринге», можно будет узнать из прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Поделились
Комментарии
Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать

Предыдущая новость

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать

Следующая новость

Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу

Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию

12ч
2
Формула 1

Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes

3
Формула 1

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

4
Формула 1

Почему Red Bull станет чемпионом в 2021 году? Прост объяснил

1дн
5
MotoGP

Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне

Самое важное:
Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу
MotoGP

Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу

6мин
Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне
MotoGP

Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать
MotoGP

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать

8 июн. 2021 г.
Гонщика MotoGP оштрафовали за голую грудь. А где белье было?
MotoGP

Гонщика MotoGP оштрафовали за голую грудь. А где белье было?

7 июн. 2021 г.
Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились
MotoGP

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились

7 июн. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Больше от
Льюис Дункан
Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу Гран При Германии
MotoGP

Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились Гран При Каталонии
MotoGP

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились

Ринс сломал руку и пропустит Гран При Каталонии Гран При Каталонии
MotoGP

Ринс сломал руку и пропустит Гран При Каталонии

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон победит, Феттель в топ-10. 5 смелых прогнозов на Францию

Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас прокомментировал слухи о своем увольнении из Mercedes

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий
Формула 1 Формула 1

В Mercedes защитили «волшебную кнопку» от случайных нажатий

Почему Red Bull станет чемпионом в 2021 году? Прост объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull станет чемпионом в 2021 году? Прост объяснил

Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне
MotoGP MotoGP

Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes
Формула 1 Формула 1

СМИ: Расселлу сказали о переходе в Mercedes

Red Bull, AlphaTauri и не только. Гасли озвучил варианты на будущее
Формула 1 Формула 1

Red Bull, AlphaTauri и не только. Гасли озвучил варианты на будущее

Honda переименовала моторы Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Honda переименовала моторы Формулы 1

Самое важное:

Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу
MotoGP MotoGP

Маркес нацелился впервые в сезоне выступить в полную силу

Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне
MotoGP MotoGP

Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать
MotoGP MotoGP

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать

Гонщика MotoGP оштрафовали за голую грудь. А где белье было?
MotoGP MotoGP

Гонщика MotoGP оштрафовали за голую грудь. А где белье было?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.