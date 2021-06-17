Ринс сломал руку, когда писал сообщение на телефоне

Победитель трех гонок премьер-класса Алекс Ринс вынужден был пропустить этап на «Каталунье» после того, как в четверг повредил правую руку.

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В преддверии Гран При Германии, где медики дали ему разрешение выйти на старт, испанец раскрыл подробности случившегося.

«Я свалился с велосипеда в Монмело, так как отправлял важное сообщение, – рассказал Алекс. – Понятно, что всем нам надо держать телефоны подальше. Но любой, включая и меня, на ходу постоянно пользуется ими, чтобы посмотреть время, что-то написать и так далее. Но когда ты отвлекаешься на телефон, то не обращаешь внимание на транспорт вокруг.

Обидно, но со мной вышло именно так. И я предпочел влететь в фургон, а не в людей. Ребята что-то красили, и хорошо еще, что рядом был их фургон. А то бы все закончилось куда хуже. Это пример того, [насколько опасно отвлекаться]».

Ринс добавил, что не сразу понял, насколько все скверно. Он вернулся на беговел и доехал в паддок.

«Я все прекрасно помню, – объяснил бронзовый призер прошлого сезона. – Влетев в тот фургон, я поднялся. Один из парней дал мне бутылку воды. Я промыл ногу, так как из ссадины текла кровь.

Осмотрев руку, я поначалу решил, что все не так плохо. Но в 2015 году я уже ломал ту же кость, только в левой руке. Помню, что тогда я тоже проехал на байке еще пару кругов, и только потом почувствовал боль.

Так что в этот раз я тоже решил съездить в больницу. После падения вернулся в моторхоум – правда, без телефона, так как он разбился. И оттуда поехал в госпиталь.

Там я увидел, что рука опухла. Стало понятно, что может быть сломано что-то серьезное. Доктор [Хавьер] Мир и его команда предложили мне выбор – четыре недели ходить в специальной накладке или сделать операцию, чтобы восстановиться уже через неделю.

Так как я гонщик, мне было важно вернуться в строй как можно быстрее. Потому я предпочел второй вариант».

О том, чего добьется Ринс в споре с соперниками на «Заксенринге», можно будет узнать из прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».