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MotoGP / Гран При Каталонии Новости

Ринс сломал руку и пропустит Гран При Каталонии

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Гонщик Suzuki в MotoGP во вторник сломал на тренировке лучевую кость…

Ринс сломал руку и пропустит Гран При Каталонии

В преддверии этапа на «Каталунье» Алекс Ринс проводил тренировку на беговеле – велосипеде без цепи. Неудачно упав, испанец повредил правую руку. 

Врачи барселонской больницы диагностировали у гонщика перелом лучевой кости (она связывает локоть с кистью) и запретили ему выступать в домашнем Гран При. В пятницу Ринса ждет операция.

Алекс завершил прошлый сезон премьер-класса третьим в общем зачете, внеся весомый вклад в чемпионский титул Suzuki. Но в 2021-м он упал в четырех гонках подряд и уже отстает от лидирующего Фабио Куартараро на 82 очка.

В кратком заявлении команды сказано: «Алекс пропустит свой домашний Гран При в результате велосипедного инцидента, произошедшего этим утром во время тренировки на трассе. 

Испанец упал по ходу тренировочного круга, повредив правую руку. Он ушиб большую область и испытывал сильную боль. 

После обследования в больнице, куда он был оперативно доставлен, медики определили перелом лучевой кости. Поврежденные фрагменты были зафиксированы, и завтра утром его ждет операция». 

Если Suzuki решит заменить Ринса, его байк почти наверняка достанется гонщику-испытателю Сильвену Гинтоли, который находится в Барселоне и должен был в понедельник участвовать в официальных тестах.

Следующая гонка MotoGP пройдет 20 июня, что оставляет Ринсу неплохие шансы вернуться в строй. Год назад Алекс уже пропускал Гран При Испании из-за травмы плеча. 

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За борьбой остальных пилотов MotoGP в этот уик-энд можно будет следить в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Pramac сохранит состав в MotoGP на 2022 год

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Pramac сохранит состав в MotoGP на 2022 год
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Пилоты Алекс Ринс
Команды Team Suzuki MotoGP
Автор Льюис Дункан

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