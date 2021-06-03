Ринс сломал руку и пропустит Гран При Каталонии

В преддверии этапа на «Каталунье» Алекс Ринс проводил тренировку на беговеле – велосипеде без цепи. Неудачно упав, испанец повредил правую руку.

Врачи барселонской больницы диагностировали у гонщика перелом лучевой кости (она связывает локоть с кистью) и запретили ему выступать в домашнем Гран При. В пятницу Ринса ждет операция.

Алекс завершил прошлый сезон премьер-класса третьим в общем зачете, внеся весомый вклад в чемпионский титул Suzuki. Но в 2021-м он упал в четырех гонках подряд и уже отстает от лидирующего Фабио Куартараро на 82 очка.

В кратком заявлении команды сказано: «Алекс пропустит свой домашний Гран При в результате велосипедного инцидента, произошедшего этим утром во время тренировки на трассе.

Испанец упал по ходу тренировочного круга, повредив правую руку. Он ушиб большую область и испытывал сильную боль.

После обследования в больнице, куда он был оперативно доставлен, медики определили перелом лучевой кости. Поврежденные фрагменты были зафиксированы, и завтра утром его ждет операция».

Если Suzuki решит заменить Ринса, его байк почти наверняка достанется гонщику-испытателю Сильвену Гинтоли, который находится в Барселоне и должен был в понедельник участвовать в официальных тестах.

Следующая гонка MotoGP пройдет 20 июня, что оставляет Ринсу неплохие шансы вернуться в строй. Год назад Алекс уже пропускал Гран При Испании из-за травмы плеча.

За борьбой остальных пилотов MotoGP в этот уик-энд можно будет следить в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».