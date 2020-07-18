Ринс пропустит гонку в Хересе после падения в квалификации
Гонщик Suzuki не сможет выйти на старт первой гонки MotoGP из-за повреждения плеча
Алекс Ринс потерял управление в быстром 11-м повороте по ходу решающего быстрого круга. Его падение получилось весьма опасным, и хотя испанец самостоятельно покинул место аварии, он сразу пожаловался на боли в плече.
Представитель Suzuki подтвердил, что после проверок на трассе Ринса отправили в госпиталь для дополнительных проверок, а чуть позже официальный твиттер MotoGP сообщил, что уик-энд для Алекса на этом завершен.
Буквально за несколько секунд до Ринса в том же 11-м повороте упал Джек Миллер. но у австралийца медики не выявили никаких повреждений, которые помешали бы стартовать в гонке.
Гонки всех классов MotoGP из Хереса в воскресенье в прямом эфире можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», начиная с 11:00 по московскому времени.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Испании
|Пилоты
|Алекс Ринс
|Команды
|Team Suzuki MotoGP
|Автор
|Льюис Дункан