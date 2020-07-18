Ринс пропустит гонку в Хересе после падения в квалификации

Алекс Ринс потерял управление в быстром 11-м повороте по ходу решающего быстрого круга. Его падение получилось весьма опасным, и хотя испанец самостоятельно покинул место аварии, он сразу пожаловался на боли в плече.

Представитель Suzuki подтвердил, что после проверок на трассе Ринса отправили в госпиталь для дополнительных проверок, а чуть позже официальный твиттер MotoGP сообщил, что уик-энд для Алекса на этом завершен.

Буквально за несколько секунд до Ринса в том же 11-м повороте упал Джек Миллер. но у австралийца медики не выявили никаких повреждений, которые помешали бы стартовать в гонке.

Гонки всех классов MotoGP из Хереса в воскресенье в прямом эфире можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», начиная с 11:00 по московскому времени.