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Ринс пропустит гонку в Хересе после падения в квалификации

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Ринс пропустит гонку в Хересе после падения в квалификации
Автор:
18 июл. 2020 г., 15:32

Гонщик Suzuki не сможет выйти на старт первой гонки MotoGP из-за повреждения плеча

Алекс Ринс потерял управление в быстром 11-м повороте по ходу решающего быстрого круга. Его падение получилось весьма опасным, и хотя испанец самостоятельно покинул место аварии, он сразу пожаловался на боли в плече. 

 

Представитель Suzuki подтвердил, что после проверок на трассе Ринса отправили в госпиталь для дополнительных проверок, а чуть позже официальный твиттер MotoGP сообщил, что уик-энд для Алекса на этом завершен. 

Буквально за несколько секунд до Ринса в том же 11-м повороте упал Джек Миллер. но у австралийца медики не выявили никаких повреждений, которые помешали бы стартовать в гонке. 

Гонки всех классов MotoGP из Хереса в воскресенье в прямом эфире можно будет посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», начиная с 11:00 по московскому времени.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Пилоты Алекс Ринс
Команды Team Suzuki MotoGP
Автор Льюис Дункан

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