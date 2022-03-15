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MotoGP / Гран При Индонезии Новости

Ринс отказался назвать фаворита MotoGP 2022 года

По словам пилота Suzuki, в этом году важнее очки, а не победы

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Ринс отказался назвать фаворита MotoGP 2022 года
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Первый Гран При MotoGP в Катаре закончился неожиданной победой гонщика команды Gresini Энеа Бастьянини. Еще большей неожиданностью стало уверенное второе место Бреда Биндера на KTM. При этом прошлогодний чемпион Фабио Куартараро едва попал в топ-10, а гонщики заводской команды Ducati и вовсе не заработали ни одного очка.

По мнению Алекса Ринса из команды Suzuki, нас ждет очередной непредсказуемый сезон.

«Меня не удивила победа Энеа Бастьянини, – заявил Ринс на мероприятии в Барселоне. – Он и год назад демонстрировал, что способен на такое. К тому же у заводских Ducati явно не все так просто… Вообще в этом году невозможно делать прогнозы. В финале квалификации десятерых лучших гонщиков разделяло не более полусекунды.

Второе место в Катаре неожиданно завоевал Бред Биндер на KTM. Я понятия не имею, кто сейчас фаворит. Я вот не готов делать ставки на победителя чемпионата.

В этом году на подиумах мы увидим цвета самых разных команд. Все выглядит так, что важно хорошо квалифицироваться в субботу и не терять самообладания в гонке. Я не могу назвать себя консервативным гонщиком, но в этом году я постараюсь не столько бороться за позиции, сколько стабильно набирать очки в каждой гонке».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

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Источники: Yamaha повторяет ошибки Honda и Suzuki
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