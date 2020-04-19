Ринс на два года продлил контракт с Suzuki в MotoGP
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По новому соглашению испанский гонщик будет защищать цвета своей нынешней команды до конца 2022 года
Алекс Ринс пришел в премьер-класс в 2017 году и с того времени бессменно защищал цвета Suzuki. Его наивысшим результатом за рулем GSX-RR стали победы в Остине и Сильверстоуне по ходу минувшего сезона. В первом случае испанец взял верх в дуэли с Валентино Росси, во втором на 0,014 секунды опередил финишным рывком Марка Маркеса. По итогам сезона он стал четвертым.
В команде не делали секрета из желания сохранить обоих гонщиков, Ринса и Хоана Мира, и заключить с обоими традиционные для MotoGP двухлетние соглашения до конца 2022 года. Глава коллектива Давиде Бривио прямо говорил об этом Motorsport.com.
В воскресенье Ринс и Бривио обновременно подтвердили факт продления контракта в инстаграме.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Алекс Ринс
|Команды
|Team Suzuki MotoGP
|Автор
|Льюис Дункан
Ринс на два года продлил контракт с Suzuki в MotoGP
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