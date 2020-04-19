Ринс на два года продлил контракт с Suzuki в MotoGP

Алекс Ринс пришел в премьер-класс в 2017 году и с того времени бессменно защищал цвета Suzuki. Его наивысшим результатом за рулем GSX-RR стали победы в Остине и Сильверстоуне по ходу минувшего сезона. В первом случае испанец взял верх в дуэли с Валентино Росси, во втором на 0,014 секунды опередил финишным рывком Марка Маркеса. По итогам сезона он стал четвертым.

В команде не делали секрета из желания сохранить обоих гонщиков, Ринса и Хоана Мира, и заключить с обоими традиционные для MotoGP двухлетние соглашения до конца 2022 года. Глава коллектива Давиде Бривио прямо говорил об этом Motorsport.com.

В воскресенье Ринс и Бривио обновременно подтвердили факт продления контракта в инстаграме.

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