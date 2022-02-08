Repsol Honda показала байк, на котором поедет Маркес
Команда сохранила традиционные цвета
Во вторник, 8 февраля, коллектив MotoGP Repsol Honda представил байк для предстоящего сезона чемпионата. Команда оставила привычные всем красно-рыже-белые оттенки расцветки титульного спонсора Repsol. Стоит напомнить, что действующий контракт нефтяной компании с Honda истекает в конце 2022-го.
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
Фотограф: Repsol Media
В грядущем сезоне мотоциклы коллектива в бой поведут шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес и Пол Эспаргаро. И хотя Маркесу после трехмесячного перерыва оказалось довольно непросто приспособиться к байку, в целом по результатам первой части предсезонных тестов пилоты были довольны новой техникой.
Напомним, что вторая часть тестов MotoGP состоится с с 11 по 13 февраля в Индонезии.