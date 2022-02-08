Repsol Honda показала байк, на котором поедет Маркес

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Во вторник, 8 февраля, коллектив MotoGP Repsol Honda представил байк для предстоящего сезона чемпионата. Команда оставила привычные всем красно-рыже-белые оттенки расцветки титульного спонсора Repsol. Стоит напомнить, что действующий контракт нефтяной компании с Honda истекает в конце 2022-го.

Марк Маркес, Repsol Honda Team 1 / 8 Фотограф: Repsol Media Repsol Honda RC213V 2 / 8 Фотограф: Repsol Media Марк Маркес, Repsol Honda Team 3 / 8 Фотограф: Repsol Media Repsol Honda RC213V 4 / 8 Фотограф: Repsol Media Repsol Honda RC213V 5 / 8 Фотограф: Repsol Media Repsol Honda RC213V 6 / 8 Фотограф: Repsol Media Repsol Honda RC213V 7 / 8 Фотограф: Repsol Media Repsol Honda RC213V 8 / 8 Фотограф: Repsol Media

В грядущем сезоне мотоциклы коллектива в бой поведут шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес и Пол Эспаргаро. И хотя Маркесу после трехмесячного перерыва оказалось довольно непросто приспособиться к байку, в целом по результатам первой части предсезонных тестов пилоты были довольны новой техникой.

Напомним, что вторая часть тестов MotoGP состоится с с 11 по 13 февраля в Индонезии.