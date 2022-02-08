Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро
MotoGP Новости

Repsol Honda показала байк, на котором поедет Маркес

Команда сохранила традиционные цвета

Repsol Honda показала байк, на котором поедет Маркес
Льюис Дункан
Автор:
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Во вторник, 8 февраля, коллектив MotoGP Repsol Honda представил байк для предстоящего сезона чемпионата. Команда оставила привычные всем красно-рыже-белые оттенки расцветки титульного спонсора Repsol. Стоит напомнить, что действующий контракт нефтяной компании с Honda истекает в конце 2022-го.

Марк Маркес, Repsol Honda Team
Марк Маркес, Repsol Honda Team
1/8

Фотограф: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
2/8

Фотограф: Repsol Media

Марк Маркес, Repsol Honda Team
Марк Маркес, Repsol Honda Team
3/8

Фотограф: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
4/8

Фотограф: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
5/8

Фотограф: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
6/8

Фотограф: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
7/8

Фотограф: Repsol Media

Repsol Honda RC213V
Repsol Honda RC213V
8/8

Фотограф: Repsol Media

В грядущем сезоне мотоциклы коллектива в бой поведут шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес и Пол Эспаргаро. И хотя Маркесу после трехмесячного перерыва оказалось довольно непросто приспособиться к байку, в целом по результатам первой части предсезонных тестов пилоты были довольны новой техникой. 

Напомним, что вторая часть тестов MotoGP состоится с с 11 по 13 февраля в Индонезии.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро
Предыдущая новость

Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро
Загрузить комментарии
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Миллер уверен в новом байке Ducati Февральские тесты в Малайзии
MotoGP

Миллер уверен в новом байке Ducati

Маркес рассказал, почему возникли проблемы с новым байком Февральские тесты в Малайзии
MotoGP

Маркес рассказал, почему возникли проблемы с новым байком

Тесты MotoGP начались с преимуществом Aprilia, Маркес дважды упал Февральские тесты в Малайзии
MotoGP

Тесты MotoGP начались с преимуществом Aprilia, Маркес дважды упал

Пол Эспаргаро Больше от
Пол Эспаргаро
Почему гонщики Honda падают чаще? Дело в особенности байка презентация команды RNF MotoGP
MotoGP

Почему гонщики Honda падают чаще? Дело в особенности байка

Honda опять не везет. Эспаргаро серьезно упал на тренировке Гран При Валенсии
MotoGP

Honda опять не везет. Эспаргаро серьезно упал на тренировке

Honda может использовать шасси 2022 года уже в этот уик-энд Гран При Арагона
MotoGP

Honda может использовать шасси 2022 года уже в этот уик-энд

Repsol Honda Team Больше от
Repsol Honda Team
Маркес сделал еще шаг к возвращению – провел тесты в Портимане
MotoGP

Маркес сделал еще шаг к возвращению – провел тесты в Портимане

Honda обидела Росси: не отдает Валентино чемпионский байк
MotoGP

Honda обидела Росси: не отдает Валентино чемпионский байк

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
MotoGP

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

Самое важное:

Repsol Honda показала байк, на котором поедет Маркес
MotoGP MotoGP

Repsol Honda показала байк, на котором поедет Маркес

Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро
MotoGP MotoGP

Довициозо: На байках Yamaha быстр только Куартараро

Миллер уверен в новом байке Ducati
MotoGP MotoGP

Миллер уверен в новом байке Ducati

Yamaha признала недостаток мощности нового двигателя
MotoGP MotoGP

Yamaha признала недостаток мощности нового двигателя

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.