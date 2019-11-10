Рейни вернулся за руль мотоцикла через 26 лет после судьбоносной аварии

Карьеру Уэйна Рейни – одного из лучших мотогонщиков своего поколения, завоевавшего в 1990-1992 годах три титула чемпиона мира подряд – прервала тяжелая авария на трассе в Мизано в 1993 году. Американец имел неплохие шансы выиграть четвертый титул и лидировал в гонке на Гран При Италии, когда потерял контроль над мотоциклом и упал. Перелом позвоночника оставил спортсмена парализованным ниже грудины.

Тяжелая травма не заставила Рейни окончательно уйти из гонок: американец в течение нескольких лет был менеджером заводской команды Yamaha, а также принимал участие в американских гонках т.н. суперкартов за рулем машины с ручным управлением.

В следующие выходные трехкратный чемпион мира должен стать почетным гостем фестиваля Sound of engine, который проходит на трассе «Сузука» и собирает владельцев и поклонников классической гоночной техники. В рамках мероприятия Рейни сделает круг по трассе за рулем мотоцикла Yamaha.

Чтобы должным образом подготовиться к демо-заезду, на днях 60-летний американец опробовал собранный для него мотоцикл на одной из гоночных трасс в Калифорнии. Таким образом Рейни вернулся за руль двухколесной техники впервые с момента прервавшей его карьеру аварии. Yamaha предоставила в распоряжение спортсмена серийный мотоцикл модели R1 с ручным управлением и специальным, обеспечивающим более уверенную фиксацию тела сиденьем.

«Сначала все было как-то странно, – поделился своими впечатлениями трехкратный чемпион мира. – Пришлось даже сделать небольшой перерыв после первых кругов. Но по ходу второй серии я уже почувствовал себя абсолютно нормально. Пауза в 26 лет – непростая штука, но со второй попытки я во всем разобрался, ко всему привык и начал получать удовольствие».