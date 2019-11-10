Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
04 Часов
:
04 Минут
:
34 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Новость

Рейни вернулся за руль мотоцикла через 26 лет после судьбоносной аварии

Поделились
Комментарии
Рейни вернулся за руль мотоцикла через 26 лет после судьбоносной аварии
Автор:
, Главный редактор
10 нояб. 2019 г., 19:05

Трехкратный чемпион мира быстро освоился за рулем байка, на котором через неделю примет участие в демонстрационных заездах на «Сузуке».

Карьеру Уэйна Рейни – одного из лучших мотогонщиков своего поколения, завоевавшего в 1990-1992 годах три титула чемпиона мира подряд – прервала тяжелая авария на трассе в Мизано в 1993 году. Американец имел неплохие шансы выиграть четвертый титул и лидировал в гонке на Гран При Италии, когда потерял контроль над мотоциклом и упал. Перелом позвоночника оставил спортсмена парализованным ниже грудины.

Тяжелая травма не заставила Рейни окончательно уйти из гонок: американец в течение нескольких лет был менеджером заводской команды Yamaha, а также принимал участие в американских гонках т.н. суперкартов за рулем машины с ручным управлением.

В следующие выходные трехкратный чемпион мира должен стать почетным гостем фестиваля Sound of engine, который проходит на трассе «Сузука» и собирает владельцев и поклонников классической гоночной техники. В рамках мероприятия Рейни сделает круг по трассе за рулем мотоцикла Yamaha.

Чтобы должным образом подготовиться к демо-заезду, на днях 60-летний американец опробовал собранный для него мотоцикл на одной из гоночных трасс в Калифорнии. Таким образом Рейни вернулся за руль двухколесной техники впервые с момента прервавшей его карьеру аварии. Yamaha предоставила в распоряжение спортсмена серийный мотоцикл модели R1 с ручным управлением и специальным, обеспечивающим более уверенную фиксацию тела сиденьем.

 

«Сначала все было как-то странно, – поделился своими впечатлениями трехкратный чемпион мира. – Пришлось даже сделать небольшой перерыв после первых кругов. Но по ходу второй серии я уже почувствовал себя абсолютно нормально. Пауза в 26 лет – непростая штука, но со второй попытки я во всем разобрался, ко всему привык и начал получать удовольствие».

Читайте также:

Следующая новость
Лоренсо вот-вот сделает важное объявление

Предыдущая новость

Лоренсо вот-вот сделает важное объявление

Следующая новость

MotoGP решила приехать на новую трассу в Венгрии в 2022 году

MotoGP решила приехать на новую трассу в Венгрии в 2022 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Кирилл Качнов

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

3
eSports

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

4
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

5
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.