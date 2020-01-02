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MotoGP / Новость

Рейни привел жестокий аргумент против Алекса Маркеса в Honda

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Рейни привел жестокий аргумент против Алекса Маркеса в Honda
Автор:
, Главный редактор
2 янв. 2020 г., 15:25

Знаменитый американский мотогонщик озвучил плюсы и минусы того, что за японскую команду в следующем году выступят родные братья.

Трехкратный чемпион мира по мотогонкам Уэйн Рейни скептически отозвался о решении команды Honda сделать напарником Марка Маркеса младшего брата испанца, Алекса Маркеса. По словам американца, в ситуации, когда товарищами по команде являются столь близкие люди, есть свои плюсы – однако в критический момент это может нанести по коллективу серьезный удар.

«Когда команда становится семьей – это здорово, это идеальный вариант, – поделился Рейни своим мнением во время записи подкаста для немецкого сайта Motorsport-total.com, – И с этой точки зрения иметь пилотами родных братьев – чуть ли не идеальный вариант. Однако представьте, что один из них попал в тяжелую аварию. Это же сразу скажется на состоянии второго. Вся семья будет дежурить в больнице – а сможет ли второй брат в этот момент хладнокровно сесть на мотоцикл и выехать на старт?

Да и со спортивной точки зрения я бы предпочел увидеть в составе Honda другого пилота, который смог бы бросить вызов Марку, а не обниматься с ним все время – вне зависимости от того, кто приехал первым».

В то же самое время Рейни признал, что среди выступающих сейчас в MotoGP пилотов не так и просто найти достойного претендента на роль главного соперника Маркеса-старшего.

«Не уверен, что Довициозо годится на эту роль. Спору нет: когда все складывается идеально, он очень быстр. Но в гонках редко все бывает идеально – иногда результат надо выгрызать. И положа руку на сердце, от гонщика обычно зависит больше, чем от мотоцикла. Может быть, Куартараро был бы неплохим выбором. К Виньялесу тоже можно присмотреться – он вроде бы набирает хорошую форму».

Насколько успешным будет сотрудничество братьев Маркес в составе Honda – можно будет увидеть с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ». Как и в прошлом году, в нынешнем сезоне российские зрители смогут в прямом эфире увидеть квалификации и гонки во всех классах.

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Серия MotoGP
Автор Кирилл Качнов

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