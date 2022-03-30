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На трассе в Шпильберге построили новые повороты. Но только для MotoGP

Владельцы «Ред Булл Ринга» представили измененную версию второго поворота, где появилась медленная «эска», призванная повысить безопасность

Льюис Дункан
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На трассе в Шпильберге построили новые повороты. Но только для MotoGP
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В среду они представили результат работы: в сравнении с первоначальными набросками, связка правого и левого поворотов получилась более узкой и тесной.  

«Эска» во втором повороте «Ред Булл Ринга»

«Эска» во втором повороте «Ред Булл Ринга»

Спроектировать ее было весьма непросто, так как приходилось учитывать топографию местности». 

MotoGP в этом году приедет в Шпильберг 19-21 августа, Гран При Формулы 1 состоится 8-10 июля. 

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