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Австрийская трасса, хорошо знакомая поклонникам Формулы 1, вошла в календарь MotoGP в 2016 году – и с тех пор ее регулярно критикуют за слишком высокий уровень опасности и отсутствие гравийных ловушек в ряде ключевых поворотов.

Больше всего вопросов у мотогонщиков ко второму повороту – быстрому левому излому, расположенному на подъеме. Именно здесь в 2020 году после контакта между Франко Морбиделли и Жоаном Зарко неуправляемые байки полетели вдоль трассы и лишь чудом не снесли в третьем повороте Маверика Виньялеса с Валентино Росси.

После этого местные организаторы возвели новый барьер , призванный исключить повторение опасного сценария, однако это не стало окончательным решением проблемы.

В прошлом году представители «Ред Булл Ринга» объявили, что собираются модернизировать конфигурацию, добавив во втором повороте медленную «эску»

В среду они представили результат работы: в сравнении с первоначальными набросками, связка правого и левого поворотов получилась более узкой и тесной.

При этом первоначальная версия трассы сохранена – уже известно, что новый участок будет использоваться только для мотоциклетных соревнований.

«Эска» во втором повороте «Ред Булл Ринга»

Новый участок проектировало архитектурное бюро Германа Тильке. Для MotoGP требовалось понизить скорость на этом участке, – объяснил немец. – Это удалось сделать благодаря компактной связке правого и левого поворотов, которая никак не повлияла не всю остальную трассу.

Спроектировать ее было весьма непросто, так как приходилось учитывать топографию местности».

MotoGP в этом году приедет в Шпильберг 19-21 августа, Гран При Формулы 1 состоится 8-10 июля.