Расследование: не появилось ли у Ducati активной подвески?

Во время предсезонных тестов, которые в ноябре проводились в Валенсии и Хересе, Ducati использовала прототипы байков 2020 года, конструкцию которых команда старалась держать в максимальном секрете. Этот подход заставил остальных участников чемпионата говорить о том, что итальянская команда приготовила соперникам большой сюрприз на новый сезон.

Мотоциклы, которые команда торжественно презентовала в Болонье 23 февраля, на самом деле были образца 2019 года с обновлениями, которые можно было видеть на ноябрьских тестах, а байки 2020 года до сих пор держатся в секрете.

При этом итальянская марка славится именно своей инновационностью, чаще многих внедряя новые технические решения. Так, все помнят винглеты, которые появились у Ducati в прошлом году, но это не единственное их изобретение за последние годы.

В прошлом году Ducati внедрила систему низкого старта, которая позволяет лучше стартовать за счет превентивного сжатия подвески. На торможении перед первым же поворотом срабатывает переключатель, и подвеска после этого восстанавливает свой нормальный рабочий ход. Пока никто из производителей не скопировал это решение, но ожидается, что оно появится у Yamaha в этом сезоне. А потому, Ducati следует и дальше развивать данную идею, чтобы оставаться впереди соперников.

В прошлом году после Гран При Малайзии Алекс Ринс поверг всех в изумление, заявив, что видел, как Ducati его соперника Джека Миллера на прямых неестественно приседал задней частью к асфальту, а в поворотах подвеска возвращалась в нормальное положение. Во время финала сезона в Валенсии мы попросили Ринса уточнить этот эпизод.

«На протяжении нескольких кругов я сражался с Миллером на трассе в Сепанге, – вспоминал Ринс. – Мы были действительно близки, и я своими глазами видел, как на прямых дорожный просвет его мотоцикла уменьшается. А потом мы стали входить в поворот, и его подвеска опять разжалась».

Джек Миллер, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

До сих пор мы могли наглядно видеть лишь переключатель на панели приборов, который позволяет занижать подвеску на старте гонки. Однако воспользоваться им можно только на стоящем мотоцикле, а сама подвеска распрямляется при первом же торможении.

Однако из разговора с Ринсом возникает ощущение, что Ducati улучшила систему низкого старта таким образом, что бы гонщик мог использовать ее не только стоя на решетке, но и по ходу заездов.

Сделать электропривод, который занижал бы дорожный просвет, не является технической проблемой. Но правила это запрещают. А вот механическая система в теории не запрещена.

«В этой жизни нет ничего невозможного, но честно сказать, мне трудно в это поверить, – ответил глава гоночной бригады Франко Морбиделли в команде Petronas Yamaha Рамон Форкада на вопрос Motorsport.com о возможности такой системы. – Правила запрещают использование подвижных деталей с электроприводом в конструкции мотоциклов MotoGP. Чтобы сжимать и разжимать подвеску нужны электромоторы, а у этих байков даже аккумуляторов нет».

При этом FIM регулярно проверяет мотоциклы на предмет соответствия регламенту перед, после и во время каждого этапа.

«Обычно команды просят нас проверить, соответствует ли их инновация правилам, прежде чем устанавливать новые системы на мотоцикл, – рассказал нам технический специалист FIM. – В прошлом году мы проверяли каждый байк перед каждым Гран При, и все соответствовали правилам».

Андреа Довициозо, Ducati Team MotoGP Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Бывший сотрудник команды Ducati Хуан Мартинес так прокомментировал наше предположение: «Мне кажется, сделать такое очень сложно. Но нет ничего невозможного. В прошлом, когда я работал в Ducati, они испытывали полу-автоматическую систему, которая бы занижала мотоцикл для стабилизации при торможении. Тогда испытателем выступал Лорис Капиросси, и это было в 2003 или 2004 году. Но в итоге от системы отказались, так как она была слишком тяжелой.

Сейчас, учитывая, что активирующие сжатие подвески электроприводы запрещены, можно предположить лишь, что в Ducati сумели так улучшить систему помощи при старте, что она теперь включается каким-то рычагом на руле прямо во время гонки. Иными словами, переключатель должен быть расположен уже не в центре приборной панели, а таким образом, чтобы гонщик мог дотянуться до него большим пальцем, не отрывая руку от руля».

При этом Мартинес сходу назвал преимущество, которое дает такая система: «Это бережет резину. При занижении подвески при открытом дросселе заднее колесо меньше буксует и шина не так сильно изнашивается».

Это очень важно, учитывая, что поставщик шин Michelin собирается обновить резину для 2020 года, улучшив ее сцепные свойства. Таким образом, умение беречь шины по ходу гонки приобретает особую ценность.

Байки, представленные на январской презентации, уже были лишены центрального переключателя, который сжимает подвеску на старте. При этом по бокам у рукояток руля присутствуют рычаги.

«Один из них определенно активирует задний тормоз, – говорит Мартинес. – Второй может быть чем угодно, например доводчиком недовключившейся передачи. Вообще все эти рычаги и переключатели все время меняют местами в зависимости от предпочтений конкретных гонщиков и условий конкретных трасс».

Так или иначе, но активная подвеска, положением которой гонщики могут управлять прямо на ходу, может стать для Ducati новым изобретением, которое последует за винглетами, системой занижения дорожного просвета на старте и карбоновыми аэродинамическими накладками на колеса.

Есть ли у них действительно активная подвеска и дает ли она какое-либо преимущество, мы узнаем не раньше старта официальных тестов в Сепанге 7 февраля. Ну или по результатам первой гонке в Катаре, посмотреть которую вы сможете 8 марта в прямом эфире на «Моторспорт.ТВ».