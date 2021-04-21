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MotoGP / Гран При Испании / Новость

Рабат заменит травмированного Мартина на этапе MotoGP в Хересе

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Тито Рабат вернется в премьер-класс и выступит за Pramac на Гран При Испании

Рабат заменит травмированного Мартина на этапе MotoGP в Хересе

Хорхе Мартин попал в серьезную аварию по ходу субботней тренировки в Портимане. Испанца переправили в госпиталь, где у него обнаружились трещины в костях правой руки и локтя. 

Из-за того, что падение на высокой скорости привело еще и к легкому сотрясению, операцию 23-летнему гонщику пришлось отложить, что окончательно исключило его выступление в Хересе в начале мая. 

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Тот выступал в премьер-классе с 2016 по 2020 годы, однако не смог продлить контракт с Avintia на нынешний сезон – и принял предложение Ducati выступать в Супербайке. 

Сезон этого чемпионата стартует только в конце мая, что позволит 31-летнему Рабату выступить на Гран При Испании – а при необходимости и на следующем этапе в Ле-Мане. 

Как стало известно, в Pramac выступили против приглашения тест-пилота Ducati Микеле Пирро, который активно участвовал в предсезонных тестах, чтобы получить свежий взгляд и новую обратную связь о байке.

Лучшим результатом Рабата за время выступлений в премьер-классе является седьмое место. Мартин завоевал поул на Гран При Дохи и финишировал в той гонке третьим.

Сезон MotoGP продолжится 1-2 мая. Квалификации и гонки Гран При Испании во всех классах чемпионата покажут в прямом эфире видеоплатформа и телеканал «Моторспорт.ТВ».

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Suzuki останется в MotoGP до 2026 года

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Suzuki останется в MotoGP до 2026 года
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Испании
Пилоты Эстеве Рабат , Хорхе Мартин
Команды Pramac Racing
Автор Херман Гарсия Казанова

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