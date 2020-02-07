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MotoGP / Февральские тесты на «Сепанге» / Отчет о тестах

Куартараро стал быстрейшим по итогам первого дня тестов MotoGP на «Сепане»

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Куартараро стал быстрейшим по итогам первого дня тестов MotoGP на «Сепане»
Автор:
7 февр. 2020 г., 10:38

Гонщик Petronas SRT по итогам пятницы показал лучшее время на малайзийской трассе, а главным происшествием дня стало падение другого представителя Yamaha Маверика Виньялеса.

Сильнейший новичок прошлого сезона премьер-класса Фабио Куартараро подтвердил свою скорость и на первых официальных тестах 2020 года. Он раньше всех соперников выехал на трассу с утра и завершил заезды с лучшим результатом.  

На прошлогоднем Гран При Малайзии Куартараро уже выиграл поул с результатом 1:58.303. На этот раз его темп был чуть ниже, но и времени 1:58.945 хватило, чтобы стать сильнейшим. 

При этом француз всего на несколько тысячных опередил своего напарника Франко Морбиделли – стоит отметить, что Фабио использовал байк Yamaha M1 в версии 2020 года, тогда как у Морбиделли был мотоцикл в конфигурации конца 2019-го. 

При этом результаты нельзя считать до конца показательными, так как утром заезды останавливали красными флагами, а позже над «Сепангом» начался дождь. После этого асфальт высох, однако ближе к концу сессии дождь возобновился, заставив команды досрочно прервать работу. 

В итоге в одну секунду от лучшего времени уложились 14 гонщиков. Алекс Ринс из Suzuki стал третьим, опередив сильнейшего представителя Honda, которым оказался Кэл Кратчлоу из сателлита LCR. 

Гонщик Pramac Ducati Джек Миллер стал пятым, а шестерку замкнул Маверик Виньялес, для которого пятница запомнилась прежде всего серьезной аварией в 11-м повороте. 

Алеш Эспаргаро принес седьмой результат Aprilia, его брат Пол – восьмой KTM. А вот возвращение Марка Маркеса после операции, как и ожидалось, получилось сложным: действующий чемпион мира проехал 37 кругов и показал только 12-ю скорость, опередив при этом на две десятых своего брата Алекса.  

Жоан Зарко, начавший работу с Ducati в составе сателлита Avintia, на байке 2019 года отстал от Куартараро на 1,5 секунды и оказался в протоколе только 19-м. 

Андреа Янноне не смог принять участие в тестах из-за отзыва лицензии, заменивший его тест-пилот Лоренцо Савадори не имел достаточного темпа, проиграв более четырех секунд.

Тесты MotoGP на «Сепанге» продолжатся в субботу, новый сезон чемпионата мира стартует 8 марта в Катаре. Следить за его ходом вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».  

Результаты тестов MotoGP на «Сепанге» 7 февраля:

Поз. Гонщик Мотоцикл Время Отст. Круги
1 20 France Фабио Куартараро Yamaha 1'58.945   52
2 21 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'58.996 0.051 62
3 42 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'59.195 0.250 56
4 35 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'59.234 0.289 39
5 43 Australia Джек Миллер Ducati 1'59.236 0.291 47
6 12 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'59.367 0.422 49
7 41 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'59.427 0.482 43
8 44 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'59.536 0.591 48
9 36 Spain Хоан Мир Suzuki 1'59.568 0.623 51
10 46 Italy Валентино Росси Yamaha 1'59.569 0.624 48
11 4 Italy Андреа Довициозо Ducati 1'59.666 0.721 35
12 93 Spain Марк Маркес Honda 1'59.676 0.731 37
13 73 Spain Алекс Маркес Honda 1'59.918 0.973 38
14 9 Italy Данило Петруччи Ducati 1'59.939 0.994 42
15 26 Spain Дани Педроса KTM 2'00.017 1.072 45
16 88 Portugal Мигель Оливейра KTM 2'00.131 1.186 49
17 63 Italy Франческо Баньяя Ducati 2'00.136 1.191 53
18 50 France Сильвен Гинтоли Suzuki 2'00.371 1.426 48
19 5 France Жоан Зарко Ducati 2'00.464 1.519 54
20 27 Spain Икер Лекуона KTM 2'00.511 1.566 44
21 33 South Africa Брэд Биндер KTM 2'00.519 1.574 58
22 53 Spain Тито Рабат Ducati 2'00.750 1.805 54
23 30 Japan Такааки Накагами Honda 2'00.815 1.870 31
24 90 тестовый байк Yamaha Yamaha 2'01.080 2.135 50
25 91 тестовый байк Yamaha Yamaha 2'01.744 2.799 22
26 32 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 2'03.150 4.205 31

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты на «Сепанге»
Пилоты Алекс Ринс , Фабио Куартараро , Франко Морбиделли
Команды Drive M7 SIC Racing Team
Автор Льюис Дункан

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