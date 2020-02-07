Куартараро стал быстрейшим по итогам первого дня тестов MotoGP на «Сепане»

Сильнейший новичок прошлого сезона премьер-класса Фабио Куартараро подтвердил свою скорость и на первых официальных тестах 2020 года. Он раньше всех соперников выехал на трассу с утра и завершил заезды с лучшим результатом.

На прошлогоднем Гран При Малайзии Куартараро уже выиграл поул с результатом 1:58.303. На этот раз его темп был чуть ниже, но и времени 1:58.945 хватило, чтобы стать сильнейшим.

При этом француз всего на несколько тысячных опередил своего напарника Франко Морбиделли – стоит отметить, что Фабио использовал байк Yamaha M1 в версии 2020 года, тогда как у Морбиделли был мотоцикл в конфигурации конца 2019-го.

При этом результаты нельзя считать до конца показательными, так как утром заезды останавливали красными флагами, а позже над «Сепангом» начался дождь. После этого асфальт высох, однако ближе к концу сессии дождь возобновился, заставив команды досрочно прервать работу.

В итоге в одну секунду от лучшего времени уложились 14 гонщиков. Алекс Ринс из Suzuki стал третьим, опередив сильнейшего представителя Honda, которым оказался Кэл Кратчлоу из сателлита LCR.

Гонщик Pramac Ducati Джек Миллер стал пятым, а шестерку замкнул Маверик Виньялес, для которого пятница запомнилась прежде всего серьезной аварией в 11-м повороте.

Алеш Эспаргаро принес седьмой результат Aprilia, его брат Пол – восьмой KTM. А вот возвращение Марка Маркеса после операции, как и ожидалось, получилось сложным: действующий чемпион мира проехал 37 кругов и показал только 12-ю скорость, опередив при этом на две десятых своего брата Алекса.

Жоан Зарко, начавший работу с Ducati в составе сателлита Avintia, на байке 2019 года отстал от Куартараро на 1,5 секунды и оказался в протоколе только 19-м.

Андреа Янноне не смог принять участие в тестах из-за отзыва лицензии, заменивший его тест-пилот Лоренцо Савадори не имел достаточного темпа, проиграв более четырех секунд.

Тесты MotoGP на «Сепанге» продолжатся в субботу, новый сезон чемпионата мира стартует 8 марта в Катаре. Следить за его ходом вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Результаты тестов MotoGP на «Сепанге» 7 февраля: