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MotoGP / Ноябрьские тесты в Валенсии / Отчет о тестах

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

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Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
Автор:
, Journalist
19 нояб. 2019 г., 17:29

Пока пилоты на мотоциклах Yamaha оспаривали друг у друга лучшее время круга, гонщики Honda обращали на себя внимание главным образом падениями.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Alex Marquez, Repsol Honda Team
Alex Marquez, Repsol Honda Team
Alex Marquez, Repsol Honda Team
Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3
Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 after crash
Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Cal Crutchlow, Team LCR Honda
Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT
Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Три пилота, выступающие на мотоциклах Yamaha, стали авторами лучших времен первого дня тестов MotoGP, которые в настоящий момент проходят на трассе в Валенсии. Быстрее всех оказался Фабио Куартараро – и даже случившееся ближе к концу дня падение, после которого француз уже не выезжал на трассу, не позволило соперникам сместить пилота команды Petronas Yamaha с первой строчки протокола.  

Куартараро и его напарник Франко Морбиделли выступали на тех же мотоциклах, которые использовали по ходу только что завершившегося сезона – правда, конфигурация обтекателей на их байках отличалась от той, которую можно было увидеть парой дней раньше по ходу Гран При Валенсии. Маверик Виньялес испытывал мотоцикл в версии 2020 года, при этом новыми были и шасси, и двигатель. В какой-то момент испанец оказался на первой строчке протокола, но был оперативно оттуда вытеснен после очередного лучшего круга в исполнении Куартараро.

Ставший 4-м Андреа Довициозо испытывал ряд ключевых элементов нового мотоцикла, включая новую раму – в то время как Джек Миллер из Pramac Racing работал с незначительно модифицированным байком этого года. Данило Петруччи смог опробовать новый мотоцикл, но проехал на нем всего три круга. Итальянец был вынужден прервать сессию из-за боли в плече: эта часть тела беспокоит пилота в течение всего года, а падение в воскресной гонке существенно ухудшило ситуацию. Тем не менее, Петруччи рассчитывает вернуться к работе в среду.

С готовящимися к новому сезону мотоциклами также работали оба пилота Suzuki и Пол Эспаргаро на КТМ. 

А как же Маркес и Honda?

Honda привезла в Валенсию три новых мотоцикла, которые поступили в распоряжение Марка Маркеса, Штефана Брадля и Кэла Кратчлоу, в то время как Алекс Маркес (которого японская марка вчера подтвердила как второго пилота заводской команды) пилотировал прошлогодний мотоцикл команды-сателлита LCR. Из четырех представителей Honda без падений обошелся только Крэтчлоу. Брадль после падения не смог продолжить заезды, а шестикратный чемпион MotoGP вернулся на трассу за рулем мотоцикла этого года. В итоге Марк Маркес стал лучшим из представителей японской марки, но уступил Куартараро больше полсекунды.

Результаты дня

Место # Пилот Мотоцикл Лучший круг Отст-е Круги
1 20 Фабио Куартараро Yamaha 1'30.163   82
2 12 Маверик Виньялес Yamaha 1'30.327 0.164 66
3 21 Франко Морбиделли Yamaha 1'30.650 0.487 71
4 4 Андреа Довициозо Ducati 1'30.665 0.502 58
5 93 Марк Маркес Honda 1'30.698 0.535 60
6 36 Хоан Мир Suzuki 1'30.811 0.648 63
7 42 Алекс Ринс Suzuki 1'30.958 0.795 76
8 44 Пол Эспаргаро KTM 1'30.974 0.811 58
9 46 Валентино Росси Yamaha 1'31.012 0.849 73
10 43 Джек Миллер Ducati 1'31.130 0.967 43
11 35 Кэл Кратчлоу Honda 1'31.183 1.020 69
12 9 Данило Петруччи Ducati 1'31.433 1.270 10
13 27 Икер Лекуона KTM 1'31.645 1.482 57
14 29 Андреа Янноне Aprilia 1'31.674 1.511 54
15 53 Эстеве Рабат Ducati 1'31.775 1.612 53
16 41 Алеш Эспаргаро Aprilia 1'31.815 1.652 45
17 26 Дани Педроса KTM 1'31.863 1.700 52
18 51 Микеле Пирро Ducati 1'32.016 1.853 38
19 17 Карел Абрагам Ducati 1'32.034 1.871 47
20 38 Брэдли Смит
 Aprilia 1'32.090 1.927 50
21 33 Брэд Биндер KTM 1'32.645 2.482 70
22 6 Штефан Брадль Honda 1'32.833 2.670 25
23 73 Алекс Маркес Honda 1'32.873 2.710 53
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Ноябрьские тесты в Валенсии
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин , Фабио Куартараро , Франко Морбиделли
Команды Drive M7 SIC Racing Team
Автор Lewis Duncan

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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