Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
Пока пилоты на мотоциклах Yamaha оспаривали друг у друга лучшее время круга, гонщики Honda обращали на себя внимание главным образом падениями.
Три пилота, выступающие на мотоциклах Yamaha, стали авторами лучших времен первого дня тестов MotoGP, которые в настоящий момент проходят на трассе в Валенсии. Быстрее всех оказался Фабио Куартараро – и даже случившееся ближе к концу дня падение, после которого француз уже не выезжал на трассу, не позволило соперникам сместить пилота команды Petronas Yamaha с первой строчки протокола.
Куартараро и его напарник Франко Морбиделли выступали на тех же мотоциклах, которые использовали по ходу только что завершившегося сезона – правда, конфигурация обтекателей на их байках отличалась от той, которую можно было увидеть парой дней раньше по ходу Гран При Валенсии. Маверик Виньялес испытывал мотоцикл в версии 2020 года, при этом новыми были и шасси, и двигатель. В какой-то момент испанец оказался на первой строчке протокола, но был оперативно оттуда вытеснен после очередного лучшего круга в исполнении Куартараро.
Ставший 4-м Андреа Довициозо испытывал ряд ключевых элементов нового мотоцикла, включая новую раму – в то время как Джек Миллер из Pramac Racing работал с незначительно модифицированным байком этого года. Данило Петруччи смог опробовать новый мотоцикл, но проехал на нем всего три круга. Итальянец был вынужден прервать сессию из-за боли в плече: эта часть тела беспокоит пилота в течение всего года, а падение в воскресной гонке существенно ухудшило ситуацию. Тем не менее, Петруччи рассчитывает вернуться к работе в среду.
С готовящимися к новому сезону мотоциклами также работали оба пилота Suzuki и Пол Эспаргаро на КТМ.
А как же Маркес и Honda?
Honda привезла в Валенсию три новых мотоцикла, которые поступили в распоряжение Марка Маркеса, Штефана Брадля и Кэла Кратчлоу, в то время как Алекс Маркес (которого японская марка вчера подтвердила как второго пилота заводской команды) пилотировал прошлогодний мотоцикл команды-сателлита LCR. Из четырех представителей Honda без падений обошелся только Крэтчлоу. Брадль после падения не смог продолжить заезды, а шестикратный чемпион MotoGP вернулся на трассу за рулем мотоцикла этого года. В итоге Марк Маркес стал лучшим из представителей японской марки, но уступил Куартараро больше полсекунды.
Результаты дня
|Место
|#
|Пилот
|Мотоцикл
|Лучший круг
|Отст-е
|Круги
|1
|20
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|1'30.163
|82
|2
|12
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|1'30.327
|0.164
|66
|3
|21
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'30.650
|0.487
|71
|4
|4
|Андреа Довициозо
|Ducati
|1'30.665
|0.502
|58
|5
|93
|Марк Маркес
|Honda
|1'30.698
|0.535
|60
|6
|36
|Хоан Мир
|Suzuki
|1'30.811
|0.648
|63
|7
|42
|Алекс Ринс
|Suzuki
|1'30.958
|0.795
|76
|8
|44
|Пол Эспаргаро
|KTM
|1'30.974
|0.811
|58
|9
|46
|Валентино Росси
|Yamaha
|1'31.012
|0.849
|73
|10
|43
|Джек Миллер
|Ducati
|1'31.130
|0.967
|43
|11
|35
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|1'31.183
|1.020
|69
|12
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|1'31.433
|1.270
|10
|13
|27
|Икер Лекуона
|KTM
|1'31.645
|1.482
|57
|14
|29
|Андреа Янноне
|Aprilia
|1'31.674
|1.511
|54
|15
|53
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1'31.775
|1.612
|53
|16
|41
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|1'31.815
|1.652
|45
|17
|26
|Дани Педроса
|KTM
|1'31.863
|1.700
|52
|18
|51
|Микеле Пирро
|Ducati
|1'32.016
|1.853
|38
|19
|17
|Карел Абрагам
|Ducati
|1'32.034
|1.871
|47
|20
|38
|Брэдли Смит
|Aprilia
|1'32.090
|1.927
|50
|21
|33
|Брэд Биндер
|KTM
|1'32.645
|2.482
|70
|22
|6
|Штефан Брадль
|Honda
|1'32.833
|2.670
|25
|23
|73
|Алекс Маркес
|Honda
|1'32.873
|2.710
|53
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Ноябрьские тесты в Валенсии
|Пилоты
|Маверик Виньялес В Магазин , Фабио Куартараро , Франко Морбиделли
|Команды
|Drive M7 SIC Racing Team
|Автор
|Lewis Duncan
Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
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