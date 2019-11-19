Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Три пилота, выступающие на мотоциклах Yamaha, стали авторами лучших времен первого дня тестов MotoGP, которые в настоящий момент проходят на трассе в Валенсии. Быстрее всех оказался Фабио Куартараро – и даже случившееся ближе к концу дня падение, после которого француз уже не выезжал на трассу, не позволило соперникам сместить пилота команды Petronas Yamaha с первой строчки протокола.

Куартараро и его напарник Франко Морбиделли выступали на тех же мотоциклах, которые использовали по ходу только что завершившегося сезона – правда, конфигурация обтекателей на их байках отличалась от той, которую можно было увидеть парой дней раньше по ходу Гран При Валенсии. Маверик Виньялес испытывал мотоцикл в версии 2020 года, при этом новыми были и шасси, и двигатель. В какой-то момент испанец оказался на первой строчке протокола, но был оперативно оттуда вытеснен после очередного лучшего круга в исполнении Куартараро.

Ставший 4-м Андреа Довициозо испытывал ряд ключевых элементов нового мотоцикла, включая новую раму – в то время как Джек Миллер из Pramac Racing работал с незначительно модифицированным байком этого года. Данило Петруччи смог опробовать новый мотоцикл, но проехал на нем всего три круга. Итальянец был вынужден прервать сессию из-за боли в плече: эта часть тела беспокоит пилота в течение всего года, а падение в воскресной гонке существенно ухудшило ситуацию. Тем не менее, Петруччи рассчитывает вернуться к работе в среду.

С готовящимися к новому сезону мотоциклами также работали оба пилота Suzuki и Пол Эспаргаро на КТМ.

А как же Маркес и Honda?

Honda привезла в Валенсию три новых мотоцикла, которые поступили в распоряжение Марка Маркеса, Штефана Брадля и Кэла Кратчлоу, в то время как Алекс Маркес (которого японская марка вчера подтвердила как второго пилота заводской команды) пилотировал прошлогодний мотоцикл команды-сателлита LCR. Из четырех представителей Honda без падений обошелся только Крэтчлоу. Брадль после падения не смог продолжить заезды, а шестикратный чемпион MotoGP вернулся на трассу за рулем мотоцикла этого года. В итоге Марк Маркес стал лучшим из представителей японской марки, но уступил Куартараро больше полсекунды.

Результаты дня