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MotoGP / Гран При Испании Новость

Куартараро «почувствовал себя тупым», упав на тренировке в Хересе

Для действующего чемпиона MotoGP очередной уик-энд начался с довольно неприятного эпизода

Льюис Дункан
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Куартараро «почувствовал себя тупым», упав на тренировке в Хересе
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В пятницу прошли тренировки Гран При Испании, пятого этапа сезона MotoGP. На подсыхающем асфальте по ходу утренней сессии лидировал Фабио Куартараро, однако французский гонщик Yamaha наехал на мокрое пятно в последнем повороте и вылетел из седла. 

Гонщик быстро вернулся на мотоцикл, поднятый судьями, и, не запуская мотор, откатил его на пит-лейн. При этом по кадрам трансляции было видно, что он испытывает боль в области таза.

Куантараро вновь покинул боксы за пять минут до клетчатого флага, а позже признался, что причиной болевых ощущений стало даже не само падение, а прыжок обратно на байк – Фабио так спешил, что не рассчитал свои действия и пахом ударился о бензобак.

Рассказывая об этом эпизоде, он отметил: «Первые пять минут было очень больно. В какой-то момент я даже не мог дышать, но постепенно боль стала отступать.  

Это все из-за меня самого, мотоцикл ни при чем. На этом этапе у нас установлены новые элементы поверх топливного бака, и когда я прыгнул, то приземлился прямо на них. 

Я почувствовал себя очень тупым, так как само падение обошлось практически без последствий. Но заскочив на байк, я пострадал. 

Может, стоило соврать и сказать, что все это из-за шин, но я предпочитаю сказать как есть – это моя тупость».

В первой тренировке Гран При Испании лучшими стали гонщики Suzuki (Хоан Мир проехал за 1:38.194), а во второй восстановившийся Куартараро оставил всех соперников позади – 1:37.071.

Марк Маркес также упал по ходу дня, но в его случае обошлось без неприятных последствий.

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