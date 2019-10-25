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MotoGP / Гран При Австралии / Отчет о тренировке

Пятница в MotoGP: Маркес врезался в Лоренсо, Куартараро вне игры, Виньялес первый

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Пятница в MotoGP: Маркес врезался в Лоренсо, Куартараро вне игры, Виньялес первый
Автор:
, специальный корреспондент
Соавтор: Джейми Кляйн
25 окт. 2019 г., 08:46

Первый день Гран При Австралии оказался богатым на события и принес лучший результат испанскому гонщику Yamaha.

Часть первая. Сырое утро

После ночного дождя трасса на Филлип-Айленде оставалась сырой, не помогли даже сессии «младших» классов. Победитель 2018 года Маверик Виньялес сразу показал, что и в этот раз не собирается уступать – он оказалмся единственным, кто проехал быстрее минуты и 39 секунд. 

Джек Миллер из Pramac Ducati стал вторым, а новоиспеченный чемпион мира Марк Маркес показал третий результат. 

Валентино Росси, для которого этот Гран При стал 400-м в карьере (с учетом выступлений во всех категориях), занял четвертую строчку, но отстал от напарника почти на секунду.

Главным происшествием по ходу сессии стало падение Фабио Куартараро. Француз поймал «хайсайд» в левом повороте «Сибирь», и с болями в ноге его доставили в медицинский центр трассы.  

 

Результаты первой тренировки Гран При Австралии

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Время Отставание
1 Spain Маверик Виньялес Yamaha 20 01'38.957  
2 Australia Джек Миллер Ducati 15 01'39.104 00.147
3 Spain Марк Маркес Honda 17 01'39.342 00.385
4 Italy Валентино Росси Yamaha 19 01'39.885 00.928
5 Italy Данило Петруччи Ducati 16 01'39.910 00.953
6 Italy Франко Морбиделли Yamaha 23 01'40.320 01.363
7 France Фабио Куартараро Yamaha 19 01'40.575 01.618
8 Spain Пол Эспаргаро KTM 20 01'40.587 01.630
9 Portugal Мигель Оливейра KTM 21 01'40.675 01.718
10 Italy Андреа Довициозо Ducati 18 01'40.690 01.733
Полные результаты

Часть вторая. Драма Куартараро

Австралийский медики, изучив травмы гонщика Petronas Yamaha, назвали самым неприятным последствием его падения ушиб левой лодыжки. Для дополнительной диагностики француза отстранили от второй тренировки, хотя его состояние в целом было признано нормальным для продолжения уик-энда. 

«Пока что очень больно, – рассказал Фабио жкрналистам, вернувшись в паддок. – К счастью, ничего не сломано. Попробуем, что получится завтра. Если можно будет ехать – хорошо. Если нет – мы не станем рисковать. 

Я потерял контроль над задней частью байка, причем в тот момент даже не тормозил. Потом шина вновь зацепилась за асфальт, и меня высоко подбросило». 

Причиной случившегося Квартараро назвал отсутствие опыта езды по австралийской трассе в сырых условиях.

Часть третья. Столкновение напарников

Вторая тренировка прошла уже в сухих условиях, и быстрейшим вновь стал Виньялес. На этот раз Маверик показал время 1:28.824. На этот раз его ближайшим преследователем стал Андреа Довициозо из Ducati, отставший на полсекунды. 

Марк Маркес, лидировавший в какой-то момент, под клетчатым флагом был на быстром круге, когда в 11-м повороте врезался в своего партнера по Honda Хорхе Лоренсо. Удар был сильным, от мотоциклов отлетели детали обтекателей. 

Жоан Зарко, проводящий дебютный уик-энд с LCR Honda, показал 15-й результат. В конце тренировки упали Пол Эспаргаро и Франческо Баньяя – испанцу из-за этого пришлось пропустить дополнительную 20-минутную сессию, посвященную испытаниям шин.

Каждый гонщик должен был проехать не менее 11 кругов подряд. На этот раз Маркес стал первым, но его время составило лишь 1:29.254. Вторым стал Андреа Янноне на Aprilia, третьим – Виньялес.

Субботнюю и воскреснюю программу уик-энда на Филлип-Айленде в прямом эфире покажет канал Моторспорт.ТВ.

Результаты второй тренировки Гран При Австралии

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Время Отставание
1 Spain Маверик Виньялес Yamaha 25 01'28.824  
2 Italy Андреа Довициозо Ducati 22 01'29.320 00.496
3 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 22 01'29.325 00.501
4 Italy Данило Петруччи Ducati 20 01'29.327 00.503
5 Australia Джек Миллер Ducati 20 01'29.344 00.520
6 Spain Марк Маркес Honda 19 01'29.421 00.597
7 Italy Валентино Росси Yamaha 21 01'29.436 00.612
8 Spain Алекс Ринс Suzuki 21 01'29.472 00.648
9 Italy Франко Морбиделли Yamaha 21 01'29.718 00.894
10 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 18 01'29.791 00.967
11 Spain Хоан Мир Suzuki 24 01'29.875 01.051
12 Czech Republic Карел Абрагам Ducati 20 01'29.997 01.173
13 Italy Андреа Янноне Aprilia 18 01'30.170 01.346
14 Italy Франческо Баньяя Ducati 17 01'30.426 01.602
15 France Жоан Зарко Honda 21 01'30.441 01.617
16 Spain Хорхе Лоренсо Honda 19 01'30.706 01.882
17 Spain Пол Эспаргаро KTM 17 01'30.859 02.035
18 Finland Мика Каллио KTM 21 01'30.865 02.041
19 Malaysia Хафиз Сьяхрин KTM 21 01'30.940 02.116
20 Portugal Мигель Оливейра KTM 21 01'31.404 02.580
21 Spain Эстеве Рабат Ducati 22 01'31.459 02.635
  France Фабио Куартараро Yamaha 0    
Полные результаты

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Австралии
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Маверик Виньялес В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Давид Груз

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