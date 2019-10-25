Пятница в MotoGP: Маркес врезался в Лоренсо, Куартараро вне игры, Виньялес первый
Первый день Гран При Австралии оказался богатым на события и принес лучший результат испанскому гонщику Yamaha.
Часть первая. Сырое утро
После ночного дождя трасса на Филлип-Айленде оставалась сырой, не помогли даже сессии «младших» классов. Победитель 2018 года Маверик Виньялес сразу показал, что и в этот раз не собирается уступать – он оказалмся единственным, кто проехал быстрее минуты и 39 секунд.
Джек Миллер из Pramac Ducati стал вторым, а новоиспеченный чемпион мира Марк Маркес показал третий результат.
Валентино Росси, для которого этот Гран При стал 400-м в карьере (с учетом выступлений во всех категориях), занял четвертую строчку, но отстал от напарника почти на секунду.
Главным происшествием по ходу сессии стало падение Фабио Куартараро. Француз поймал «хайсайд» в левом повороте «Сибирь», и с болями в ноге его доставили в медицинский центр трассы.
Результаты первой тренировки Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Круги
|Время
|Отставание
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|20
|01'38.957
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|15
|01'39.104
|00.147
|3
|Марк Маркес
|Honda
|17
|01'39.342
|00.385
|4
|Валентино Росси
|Yamaha
|19
|01'39.885
|00.928
|5
|Данило Петруччи
|Ducati
|16
|01'39.910
|00.953
|6
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|23
|01'40.320
|01.363
|7
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|19
|01'40.575
|01.618
|8
|Пол Эспаргаро
|KTM
|20
|01'40.587
|01.630
|9
|Мигель Оливейра
|KTM
|21
|01'40.675
|01.718
|10
|Андреа Довициозо
|Ducati
|18
|01'40.690
|01.733
|Полные результаты
Часть вторая. Драма Куартараро
Австралийский медики, изучив травмы гонщика Petronas Yamaha, назвали самым неприятным последствием его падения ушиб левой лодыжки. Для дополнительной диагностики француза отстранили от второй тренировки, хотя его состояние в целом было признано нормальным для продолжения уик-энда.
«Пока что очень больно, – рассказал Фабио жкрналистам, вернувшись в паддок. – К счастью, ничего не сломано. Попробуем, что получится завтра. Если можно будет ехать – хорошо. Если нет – мы не станем рисковать.
Я потерял контроль над задней частью байка, причем в тот момент даже не тормозил. Потом шина вновь зацепилась за асфальт, и меня высоко подбросило».
Часть третья. Столкновение напарников
Вторая тренировка прошла уже в сухих условиях, и быстрейшим вновь стал Виньялес. На этот раз Маверик показал время 1:28.824. На этот раз его ближайшим преследователем стал Андреа Довициозо из Ducati, отставший на полсекунды.
Марк Маркес, лидировавший в какой-то момент, под клетчатым флагом был на быстром круге, когда в 11-м повороте врезался в своего партнера по Honda Хорхе Лоренсо. Удар был сильным, от мотоциклов отлетели детали обтекателей.
Жоан Зарко, проводящий дебютный уик-энд с LCR Honda, показал 15-й результат. В конце тренировки упали Пол Эспаргаро и Франческо Баньяя – испанцу из-за этого пришлось пропустить дополнительную 20-минутную сессию, посвященную испытаниям шин.
Каждый гонщик должен был проехать не менее 11 кругов подряд. На этот раз Маркес стал первым, но его время составило лишь 1:29.254. Вторым стал Андреа Янноне на Aprilia, третьим – Виньялес.
Субботнюю и воскреснюю программу уик-энда на Филлип-Айленде в прямом эфире покажет канал Моторспорт.ТВ.
Результаты второй тренировки Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Круги
|Время
|Отставание
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|25
|01'28.824
|2
|Андреа Довициозо
|Ducati
|22
|01'29.320
|00.496
|3
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|22
|01'29.325
|00.501
|4
|Данило Петруччи
|Ducati
|20
|01'29.327
|00.503
|5
|Джек Миллер
|Ducati
|20
|01'29.344
|00.520
|6
|Марк Маркес
|Honda
|19
|01'29.421
|00.597
|7
|Валентино Росси
|Yamaha
|21
|01'29.436
|00.612
|8
|Алекс Ринс
|Suzuki
|21
|01'29.472
|00.648
|9
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|21
|01'29.718
|00.894
|10
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|18
|01'29.791
|00.967
|11
|Хоан Мир
|Suzuki
|24
|01'29.875
|01.051
|12
|Карел Абрагам
|Ducati
|20
|01'29.997
|01.173
|13
|Андреа Янноне
|Aprilia
|18
|01'30.170
|01.346
|14
|Франческо Баньяя
|Ducati
|17
|01'30.426
|01.602
|15
|Жоан Зарко
|Honda
|21
|01'30.441
|01.617
|16
|Хорхе Лоренсо
|Honda
|19
|01'30.706
|01.882
|17
|Пол Эспаргаро
|KTM
|17
|01'30.859
|02.035
|18
|Мика Каллио
|KTM
|21
|01'30.865
|02.041
|19
|Хафиз Сьяхрин
|KTM
|21
|01'30.940
|02.116
|20
|Мигель Оливейра
|KTM
|21
|01'31.404
|02.580
|21
|Эстеве Рабат
|Ducati
|22
|01'31.459
|02.635
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0
|Полные результаты
Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Австралии
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Маверик Виньялес В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Давид Груз
Пятница в MotoGP: Маркес врезался в Лоренсо, Куартараро вне игры, Виньялес первый
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