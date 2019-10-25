Пятница в MotoGP: Маркес врезался в Лоренсо, Куартараро вне игры, Виньялес первый

Часть первая. Сырое утро

После ночного дождя трасса на Филлип-Айленде оставалась сырой, не помогли даже сессии «младших» классов. Победитель 2018 года Маверик Виньялес сразу показал, что и в этот раз не собирается уступать – он оказалмся единственным, кто проехал быстрее минуты и 39 секунд.

Джек Миллер из Pramac Ducati стал вторым, а новоиспеченный чемпион мира Марк Маркес показал третий результат.

Валентино Росси, для которого этот Гран При стал 400-м в карьере (с учетом выступлений во всех категориях), занял четвертую строчку, но отстал от напарника почти на секунду.

Главным происшествием по ходу сессии стало падение Фабио Куартараро. Француз поймал «хайсайд» в левом повороте «Сибирь», и с болями в ноге его доставили в медицинский центр трассы.

Результаты первой тренировки Гран При Австралии

Часть вторая. Драма Куартараро

Австралийский медики, изучив травмы гонщика Petronas Yamaha, назвали самым неприятным последствием его падения ушиб левой лодыжки. Для дополнительной диагностики француза отстранили от второй тренировки, хотя его состояние в целом было признано нормальным для продолжения уик-энда.

«Пока что очень больно, – рассказал Фабио жкрналистам, вернувшись в паддок. – К счастью, ничего не сломано. Попробуем, что получится завтра. Если можно будет ехать – хорошо. Если нет – мы не станем рисковать.

Я потерял контроль над задней частью байка, причем в тот момент даже не тормозил. Потом шина вновь зацепилась за асфальт, и меня высоко подбросило».

Причиной случившегося Квартараро назвал отсутствие опыта езды по австралийской трассе в сырых условиях.

Часть третья. Столкновение напарников

Вторая тренировка прошла уже в сухих условиях, и быстрейшим вновь стал Виньялес. На этот раз Маверик показал время 1:28.824. На этот раз его ближайшим преследователем стал Андреа Довициозо из Ducati, отставший на полсекунды.

Марк Маркес, лидировавший в какой-то момент, под клетчатым флагом был на быстром круге, когда в 11-м повороте врезался в своего партнера по Honda Хорхе Лоренсо. Удар был сильным, от мотоциклов отлетели детали обтекателей.

Жоан Зарко, проводящий дебютный уик-энд с LCR Honda, показал 15-й результат. В конце тренировки упали Пол Эспаргаро и Франческо Баньяя – испанцу из-за этого пришлось пропустить дополнительную 20-минутную сессию, посвященную испытаниям шин.

Каждый гонщик должен был проехать не менее 11 кругов подряд. На этот раз Маркес стал первым, но его время составило лишь 1:29.254. Вторым стал Андреа Янноне на Aprilia, третьим – Виньялес.

Субботнюю и воскреснюю программу уик-энда на Филлип-Айленде в прямом эфире покажет канал Моторспорт.ТВ.

Результаты второй тренировки Гран При Австралии

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон