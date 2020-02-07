Пятеро на выход? Кто под угрозой в MotoGP

Данило Петруччи, Ducati

Из всех претендентов на выход Петруччи является самым именитым, однако в начале 2020 года он должен чувствовать себя примерно также, как и в 2019 году. Его будущее в Ducati вовсе не выглядит очевидным.

Прошлый сезон для Данило состоял из двух половинок. В первой он не уступал своему напарнику Андреа Довициозо и даже опередил его, одержав безумную победу в Муджелло. Как раз в это время команда продлила с итальянцем контракт на еще один год. Однако затем выступления Петруччи стали существенно менее впечатляющими.

В начале этого года сам Петруччи признал свой провал, объяснив снижение формы в прошлом году собственной нацеленностью на вице-чемпионство. Мол, вместо того, чтобы просто делать свою работу, он стал нервничать, пытаться прыгнуть выше головы, а в итоге допускал ошибки. К финишу сезона он провалился на седьмое место в общем зачете, и под конец года был регулярно бит бывшим напарником по клиентской команде Pramac Ducati Джеком Миллером.

Учитывая, что Маверик Виньялес и Фабио Куартараро подписали контакты с заводской командой Yamaha, что исключает их переход в Ducati, именно Миллер становится главным соперником Петруччи в борьбе за место в заводской команде. Так что Данило нужно будет повторить успех начала прошлого года с той разницей, что теперь его соперник стал еще сильнее. Джейми Клейн

Данило Петруччи, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Франко Морбиделли Petronas Yamaha

Карьера Франко Морбиделли в MotoGP могла бы выглядеть куда внушительнее, если бы в 2019 году его молодой напарник Фабио Куартараро не заставил всех забыть о том, что когда-то Морбиделли выиграл чемпионат Moto2.

При этом именно Морбиделли обладал преимуществом, поскольку первоначально ему доверили байк в заводском исполнении, такой же как у Маверика Виньялеса и Валентино Росси. В этом году и Куартараро получит такой же мотоцикл, а потому разрыв в 77 очков между ним и напарником по Petronas может вырасти еще больше.

При этом будущее Куартараро после 2020 года гарантировано, а у Морбиделли – нет. И отчасти это связано с Росси, который пока не принял предложение перейти в 2021 году в Petronas.

Если Росси пожелает завершить карьеру, то почва под ногами Морбиделли представляется прочной. Если же «Доктор» заменит Куартараро, то на второй байк могут посадить молодого гонщика Moto2 Луку Марини, у которого есть неоспоримое преимущество – он сводный брат Росси.

Однако если сам Морбиделли начнет демонстрировать уровень, достойный гонщика заводской команды Yamaha, у Марини против него не будет никаких шансов.

Джейми Клейн

Франко Морбиделли, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Франческо Баньяя Pramac Ducati

Еще до того, как выиграть титул в Moto2, протеже Валентино Росси Фраческо Баньяя был самой яркой восходящей звездой итальянского мотоспорта. И Ducati поспешила заманить его в свою клиентскую команду за год с лишнем до фактического дебюта в MotoGP

Он заключил отличную сделку, и на два года получил в свое распоряжение байк в заводской спецификации, чтобы иметь достаточно времени адаптироваться в чемпионате и быть готовым оказаться в заводском коллективе, где психологическое давление на гонщика существенно выше.

Однако после первого года достоинства Баньяя выглядят уже не так очевидно. Никто не оспаривает успехи итальянца в младших классах, да и его время на прошлогодних предсезонных тестах в Сепанге всех впечатляло. Однако сам сезон запомнился падениями и травмами, а среди всех новичков Баньяя сумел превзойти лишь своего бывшего главного соперника Мигеля Оливейру, который выступал на не самом быстром байке KTM.

Так что теперь предполагаемый состав команды Ducati на 2021 год выглядит несколько иначе, чем с позиций начала 2019 года, и места для Баньяи в нем нет. Из восходящей итальянской звезды он превратился в гонщика, которому стоит беспокоиться за место в клиентской команде, тем более, что 2020 год станет в MotoGP годом переходов.

У итальянца определенно есть способности, и порой в 2019 году они ярко проявлялись. Как, например, в Австралии, где он финишировал четвертым. Однако очевидно, что в 2020 году ему следует почаще демонстрировать такую форму. И даже тогда ему будет сложно пробиться в заводскую команду, имея столь сильного соперника, как его напарник Джек Миллер и даже Жоан Зарко, который станет выступать за клиентскую команду Avintia.

Так что у Баньяи осталось не более чем полгода, чтобы оказать свое право быть в MotoGP.

Давид Груз

Франческо Баньяя, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Жоан Зарко Avintia Ducati

Можно без преувеличения сказать, что по ходу прошлого сезона Жоан Зарко испробовал все возможное, чтобы остаться в MotoGP, и порой его поведение вызывало сомнения в психическом здоровье француза. Он был отличным гонщиком, пока управлял Yamaha, однако доказал, что это вовсе не гарантирует успеха в седле другого мотоцикла за исключением, быть может, Suzuki. Впрочем, как раз на этом японском мотоцикле мы Зарко пока и не видели.

В KTM он превратился в жалкую тень своего прежнего величия. При этом его выступление за австрийскую марку было столь скоротечным, а расставание столь абсурдным, что несмотря на отсутствие контрактов у пилотов заводской команды Ducati, Зарко вряд ли стоит рассчитывать на место там в 2021 году. В лучшем случае он может оказаться в Pramac, однако для этого ему нужно будет показать себя в Аvintia, самой честной частной команде в чемпионате.

Несмотря на то, что Зарко принес с собой в Avintia больше заводской поддержки, сложно представить, чтобы эта команда смогла выступать хота бы на уровне Pramac, которая является настоящим сателитом Ducati. Достаточно сказать, что в отличие от гонщиков Pramac, Зарко в Avintia в 2020 году будет выступать на байке в спецификации 2019 года. К тому же из всех пилотов на Ducati в новом сезоне он остается единственным, у кого нет опыта выступления на этих мотоциклах. Большинство контрактов на 2021 год ожидается в первой половине сезона, и у Зарко фактически нет времени на раскачку.

В общем, Зарко должно сильно повезти, чтобы снова стать тем героем, каким он был с Yamaha в Tech 3. Лишь опыт 2019 года может ему в этом помочь.

Давид Груз

Жоан Зарко, Team LCR Honda Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мигель Оливейра Tech 3 KTM

В середине 2019 года Мигелю Оливейре предложили заменить Жоана Зарко в заводской команде KTM. Однако португалец предпочел уступить эту вакансию в пользу 37-летнего Мики Калио и закончить сезон в клиентской Tech 3. C тех пор он наверняка не раз пожалел о своей оплошности.

В итоге на 2020 год команда предпочла выбирать напарника Полу Эспаргаро не между ним и Калио, а между Калио и гонщиком младшей серии Брэдом Биндером. И выбрала последнего.

Однако если место Эспаргаро на 2021 год можно считать гарантированным, то с Биндером Оливейра еще может потягаться. Но даже превзойдя новичка, португалец должен показать себя достаточно сильным гонщиком, чтобы австрийская команда не стала присматриваться к кому-то со стороны.

При этом новый напарник Оливейры в KTM Tech 3 Икер Лекуона может оказаться дополнительной проблемой. На тестах в Валенсии он, похоже, чувствовал себя в седле австрийского байка как рыба в воде. Если внезапно окажется, что Лекуона действительно быстрее Оливейры, то и в Tech 3 могут заменить португальца на Джорджа Мартина, который в 2019 году выступал за KTM в Moto2.

Валентин Хорунджий